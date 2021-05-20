Türkiye'ye vermemişti... PKK saldırısında o ülkenin izi bulundu!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) eşgüdümlü operasyonlarıyla birbiri ardına darbe yiyerek üst düzey kadrosundan ağır kayıplar veren terör örgütü PKK, son dönemde dron ve maket uçaklarla değişik üslere saldırı girişiminde bulunmaya başladı. PKK’nın son olarak önceki gece Diyarbakır’daki 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na iki maket uçakla saldırı girişimi, daha önceki girişimlerinde olduğu gibi birlik personelinin dikkati ve alınan tedbirlerle etkisiz hale getirildi. Özellikle Kuzey Irak’ta PKK’ya yönelik hava harekatlarının ana üssü konumundaki Diyarbakır’daki üste herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmezken, tedbirler en üst seviye çıkarıldı.

PKK’nın üsse yönelik havadan bombalı saldırısı önlenirken, terör örgütüne ait düşürülen dronlarla da ilgili teknik analiz çalışmalarına ağırlık verildi. Kulislerden sızan bilgilere göre, örgütün düşürülen dron ve maket uçaklarında oldukça değişik ve karmaşık bir sistemi olan çoklu frekansa sahip beyin kartlarının bulunduğu anlaşıldı. Çoklu frekans nedeniyle dronsavar ve jammerler tarafından yakalanması zor olduğu için makineli tüfeklerle düşürülen bu dronlardaki kartların Kanada’da üretilmiş olması veya terör örgütünün bu ülke üzerinden temin etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Çoklu frekans nedeniyle yakalanması zor olan bu dronların özellikle gece saatlerinde tehlikeli olabileceği belirtiliyor.

Ayrıntılı teknik çalışmalar sonucu, düşürülen maket uçaklardaki tehdit frekanslar tespit edilmeye başlandı. Başta Aselsan olmak üzere Türk savunma sanayi şirketlerinin kartlarda tespit edilen çoklu frekansları tespit etmeleri sonucu, bu frekansların devre dışı bırakıldığı bildirildi.

Türkiye'ye satış yasaktı

Şüphelerin yoğunlaştığı Kanada, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’a destek verdiği gerekçesiyle Türkiye’nin ürettiği “İHA/SİHA’ların gözü” olarak bilinen “wescam lazer işaretleyici kameraların” Türkiye’ye satışına yasak getirerek, ambargo uygulamaya başladı. Ancak Kanada’nın bu hamlesi boşa çıktı. Aselsan, İHA/SİHA’ların kritik alt sistemlerinden birisi olan “Elektro-Optik Keşif Gözetleme ve Hedef Tespit Sistemi-CATS”i tamamen yerli imkanlarla üretmeyi başararak kullanıma sundu.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da, Kanada’nın ambargo kararıyla ilgili, “Kanada’nın İHA/SİHA’larımızın adeta destan yazdığı Karabağ Tek Vatan Harekatı’nı gerekçe gösterip, SİHA’mıza kullanıcının seçimiyle taktığımız faydalı yük denilen bir aksamı/kamerasını satmaması, halihazırda yerlisi ülkemiz tarafından geliştirilip, üretilip, yurt içi ve yurtdışında dahi kullanıma sunulmuşken, bizim için herhangi bir problem oluşturmaz” açıklaması yapmıştı.

PKK son zamanlarda maket uçak ve dronları sıkça kullanmaya başladı. Ancak tüm girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Son olarak 11 Mayıs’ta, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, PKK’lı teröristlerin saldırı amacıyla kullandığı maket uçak, makineli tüfeklerle vurularak düşürülmüştü.

Daha önce küçük askeri birliklere de aynı yöntemle saldırı girişiminde bulunan PKK’nın, saklandığı mağarada F-16’lar tarafından vurularak öldürülen Sofi Nurettin’in intikamını almak için ilk kez Diyarbakır gibi büyük bir üsse maket uçaklarla bombalı saldırı yapmaya çalıştığı değerlendiriliyor.

Kaynak: Hürriyet