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Spor Türkiye'ye transferi konuşulan İlkay Gündoğan'dan Almanya hamlesi
Spor

Türkiye'ye transferi konuşulan İlkay Gündoğan'dan Almanya hamlesi

Yeniakit Publisher
2024-08-19 19:44:00 -
Türkiye'ye transferi konuşulan İlkay Gündoğan'dan Almanya hamlesi

Transferde geleceği merak edilen İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı.

Almanya'nın kaptanı İlkay Gündoğan, yaptığı açıklamayla milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, 2011 yılında başladığı milli takım yolculuğunu noktaladı.

Gündoğan, son olarak Almanya'nın ev sahipliğindeki EURO 2024'te takımın kaptanı olarak görev almıştı.

İlkay Gündoğan, turnuva öncesinde dahi fiziksel ve zihinsel olarak yaşadığı yorgunluğun kendisini bu düşünceye ittiğini ve hem kulüp hem de ülke düzeyindeki maçların yoğunluğu ile bu kararı aldığını belirtti.

TÜRKİYE'YE TRANSFERİ GÜNDEMDE
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Finansal Fair Play kıskacında olan Barcelona'nın yüksek maliyetinden dolayı yollarını ayırmak istediği İlkay Gündoğan için Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe ciddi şekilde ilgileniyor.

Geleceğiyle ilgili karar aşamasında olan İlkay Gündoğan'ın Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'le yaptığı görüşme sonrası kariyer planlaması yaptığı ve kesin kararını bir hafta içinde vereceği aktarıldı.

Gündoğan, milli takım formasıyla 2011'den itibaren 71 maçta görev aldı ve 12 gol kaydetti. En büyük başarısını 2014 Dünya Kupası'nda Almanya'nın şampiyonluğu ile yaşadı.

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