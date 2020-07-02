  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Türkiye'ye teşekkür

Kosova Dışişleri ve Diyaspora Bakanı Meliza Haradinaj Stublla, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede Kosova'ya yönelik destek ve tıbbi yardımı nedeniyle Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 10:46:00 -
Türkiye'ye teşekkür

Kosova Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar’ı makamında kabul eden Dışişleri Bakanı Stublla’nın, pandemi sırasında Kosova’ya tıbbi yardım gönderen Türk devletine şükranlarını ifade ettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Stublla’nın görüşmede, Kosova’nın devlet olarak ilerlemesinin tüm süreçlerinde Türkiye’nin desteğinden dolayı şükranlarını ilettiği ve Büyükelçi Sakar’a Kovid-19 salgınına karşı mücadelede, Türk devletinin desteği ve tıbbi yardımları için teşekkür ettiği kaydedildi.

Açıklamada, görüşmede ayrıca Türkiye’nin Kosova’dan bir sonraki liderliği aldığı Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci’nde (SEECP) gündemin ve önceliklerin uyumlaştırılması konusunun da ele alındığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı