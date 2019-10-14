Türkiye'ye tehditler savurmuştu! O ülkeden Suriye hamlesi Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye'ye silah ambargosu tehdidinde bulunan Fransa, Suriye'den askerlerini çekme kararı aldı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kritik bölgeler Resulayn ve Tel Abyad teröristlerden alındı. Türkiye'ye silah ambargosu tehdidinde bulunan Fransa, bölgeden çekilme kararı alındığı bildirildi. Tüm silah ihracatı durduruldu Fransa Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının ortak açıklamasında Türkiye'ye tüm silah ihracatının durdurulduğu bilgisine yer verildi. Suriye harekatına son verilmesi çağrısı yapıldı. "Tedbirler alınacak" Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki saatlerde bölgedeki Fransız askeri ve sivil personelinin güvenliğini sağlamak için tedbirler alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.