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Türkiye'ye tehditler savurmuştu! O ülkeden Suriye hamlesi

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye'ye silah ambargosu tehdidinde bulunan Fransa, Suriye'den askerlerini çekme kararı aldı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 13:53
Türkiye'ye tehditler savurmuştu! O ülkeden Suriye hamlesi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kritik bölgeler Resulayn ve Tel Abyad teröristlerden alındı. Türkiye'ye silah ambargosu tehdidinde bulunan Fransa, bölgeden çekilme kararı alındığı bildirildi.

Tüm silah ihracatı durduruldu

Fransa Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının ortak açıklamasında Türkiye'ye tüm silah ihracatının durdurulduğu bilgisine yer verildi. Suriye harekatına son verilmesi çağrısı yapıldı. 

"Tedbirler alınacak"

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki saatlerde bölgedeki Fransız askeri ve sivil personelinin güvenliğini sağlamak için tedbirler alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 13:53
  1. Fransa
  2. suriye

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