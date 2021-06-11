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Dünya ‘Türkiye'ye silah ambargosu’ teklifleri reddedildi! Avrupa ülkesine şok
Dünya

‘Türkiye'ye silah ambargosu’ teklifleri reddedildi! Avrupa ülkesine şok

"Türkiye'ye silah ambargosu" tekliflerinin yükseldiği Almanya’da büyük şok yaşandı. Almanya'da Yeşiller ve Sol Partinin teklifleri parlamentoda reddedildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 14:43:00 - 2021-06-11 14:46:21
‘Türkiye'ye silah ambargosu’ teklifleri reddedildi! Avrupa ülkesine şok

Almanya'da Sol Parti ile Yeşiller Partisinin, Alman parlamentosuna verdiği "Türkiye'ye silah ambargosu" önergesi reddedildi.

Alman Federal Meclisi'nde, gece geç saatlerde gündeme alınan önerge, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Sosyal Demokrat Partinin (SPD) ve Hür Demokrat Partinin (FDP) oylarıyla reddedildi.

Hristiyan Demokrat Parti (CDU) milletvekili Klaus-Peter Willsch, önerge hakkında yaptığı konuşmada, Sol Parti ile Yeşiller'in önergesini "göstermelik" olarak niteledi.

Willisch, Yeşiller Partisi Eş Başkanı Robert Habeck'in NATO üyesi olmayan Ukrayna'ya silah ve mühimmat verilmesini beyan ettiğini hatırlatarak Yeşiller'in NATO üyesi Türkiye hakkında verdiği önergeyle samimiyetten uzak bir tutum izlediğini savundu.

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