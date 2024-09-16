"Türkiye'ye saldıracağız" diyorlardı! Füze gönderiyorlar

2019'da Rusya'dan satın alınan dört Su-30, güdümlü havadan karaya mühimmatlar da dahil olmak üzere ateş gücünden yoksun oldukları için 2020'de Azerbaycan ile Dağlık Karabağ çatışmasında yer almamıştı.

ThePrint'in edindiği bilgiye göre Ermenistan, yerli görüş ötesi menzilli Astra havadan havaya füzesi de dahil olmak üzere Hint füzelerinin olası tedariki ve Sukhoi 30'ların olası yükseltilmesi için Hindistan'la temasa geçti.

Ermenistan'ın diğer talepleri

Kaynaklar görüşmelerin devam ettiğini ve henüz başlangıç aşamasında olduğunu söyledi.

Kaynaklar, Ermenistan'ın hava kuvvetlerini geliştirmek istediğini ve Hindistan'dan silah ve varlıklarının bakımı konusunda yardım istediğini de sözlerine ekledi.

Hindistan'lı bir kaynak, “Ermenistan tarafından kullanılan Su-30'lar bizim kullandıklarımızdan farklı. Dolayısıyla neler yapılabileceğini gerçekten görmek gerekecek. Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında,” dedi

Ermenistan tarafından talep edilen silahlar arasında havadan karaya güdümlü mühimmatlar da bulunuyor.

Ermenistan'ın havadan fırlatılan BrahMos füzelerini de isteyip istemediği konusunda bir doğrulama yapılmadı.

Kaynaklar, füze ihracatı söz konusu olduğunda birden fazla protokol olduğunu ve öncelikle birden fazla konunun ele alınması gerektiğini açıkladı.

Ermeni sistemlerinin Dağlık Karabağ Savaşındaki performansı

Ermenistan 2019 yılında Rusya'dan dört adet Su-30 satın almış ancak bu uçaklar, güdümlü havadan karaya mühimmatlar da dâhil olmak üzere ateş gücünden yoksun olduğu için 2020 yılında Azerbaycan ile yaşanan Dağlık Karabağ Savaşında yer almamıştı.

Azerbaycan ise, Sovyet döneminden kalma Su-25'lerini Türkiye'nin yardımıyla güçlendirmişti.

Kaynaklara göre Ermenistan'ın ilgilendiği bir diğer konu da Su-30'ların bakımı ve pilotların eğitimi.

Hindistan yaklaşık 272 adet Su 30 MKI kullanıyor ve uçağın bazı bileşenlerini yerel olarak üretmeyi başardı, bu da servis ve yedek parça konusunda Rusya'ya olan bağımlılığı azaltmaya yardımcı oluyor.

Bu arada, Ermenistan tarafından işletilen dört Su-30, kullanılmadan yapılan büyük yatırımlar nedeniyle büyük ölçüde “beyaz filler” olarak biliniyor. Öte yandan Azerbaycan, Ermenistan'ın çok sayıda hava savunma unsurunu etkisiz hale getirebilen ve zırhlı birliklerini darmadağın edebilen insansız hava araçlarına ve başıboş mühimmatlara yatırım yaparak savaşta Ermenistan'a karşı büyük bir üstünlük kurmuştu.

Savaştan bu yana Ermenistan, Hindistan için büyük bir savunma ihracatı hedefi haline geldi ve geçmişte topçu silahlarının yanı sıra belirli füze türleri, havan topları, radarlar, hafif silahlar ve görüş sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli sistemler satın aldı.

GDH DEFENCE

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