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Gündem Türkiye'ye pazartesi Libya üzerinden çamurlu yağmur gelecek
Gündem

Türkiye'ye pazartesi Libya üzerinden çamurlu yağmur gelecek

Yeniakit Publisher
2024-02-11 08:49:00 -

Meteorolojik kaynaklar tarafından Türkiye'ye Libya üzerinden giriş yapması beklenen bir hava olayı hakkında vatandaşlarımıza bilgi verildi. Hava olayının çamur içerikli yağmur olduğu belirtildi.

Pazartesi günü Türkiye'ye Libya üzerinden bir hava olayının gelmesi bekleniyor.

İlk etkileyeceği illerimiz arasında Akdeniz bölgesindeki illerimiz olacak.

Hava Forum tarafından bu hava olayı hakkında yapılan paylaşımda, "Arabanızı yıkatmayın, camları silmeyin. Pazartesi Libya üzerinden çamur içerikli yağmur geliyor... Karışımın içindekilerine baktığımızda %15 Libya tozu, %85 Ege-Akdeniz yağmuru gözükmektedir." ifadelerine yer verildi.

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