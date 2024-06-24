Türkiye'ye para yağacak! Kardeş ülkeyle milyarlık anlaşma

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cezayir ziyareti kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen Türk İş Dünyası Buluşması programına katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, Cezayir'in, Türkiye ile üst düzeyde ilişkilere sahip ülkelerden biri olduğunu belirterek, Cezayir ile her alanda ilişkileri ilerletmeye büyük ve özel bir önem atfettiklerini söyledi.

Yılmaz, Türkiye ve Cezayir arasındaki ilişkilerin ve yakın ortaklıkların, 2020 yılında ortaya konulan stratejik partnerlik vizyonunu daha da sağlamlaştırdığına işaret ederek, bu yakın ilişkide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun arasındaki sıcak dostluğun önemli rol oynadığını ifade etti.

"CEZAYİR ÜLKEMİZİN AFRİKA KITASINDA EN ÇOK YATIRIM YAPTIĞI ÜLKEDİR"

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023 yılı sonunda bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşarak 6,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve ticaret hacminin büyüme eğilimini sürdürdüğünü dile getiren Yılmaz, "Cumhurbaşkanlarımız 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefini ortaya koymuşlardı. Yarıyı geçmiş durumdayız. İnanıyorum ki kısa süre içinde 10 milyar dolar ticaret hacmine de ulaşacağız." diye konuştu.

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Yılmaz, bu seneki Cezayir Uluslararası Fuarı'na Türkiye'den geniş bir katılım sergilendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"40'ın üzerinde firmamız ve kamu kurumlarından temsilcileri de sayarsak 50'nin üzerinde Türkiye'den katılım olacak bu yılki fuara. Cezayir içinde faaliyet gösteren şirketlerin de katılımını hesapladığımızda 80'in üzerinde kişi, firma ve kurumla temsil edilmiş olacağız."

Yılmaz, bu fuarların iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artmasını olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cezayir ülkemizin Afrika kıtasında en çok yatırım yaptığı ülkedir. Doğrudan yatırımlar anlamında da 6 milyar dolar gibi ciddi bir hacme ulaşmış durumdayız. Türkiye'nin Cezayir'de petrol ve doğal gaz harici en çok yatırım yapan ve en çok istihdam sağlayan ülke olmasından da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Müteahhitlik açısından baktığımızda yine çok önemli bir ilişkimiz söz konusu. Afrika'da en fazla müteahhitlik projesi üstlendiğimiz ikinci ülke, dünyada yedinci ülke konumunda Cezayir. Bugüne kadar 636 projeyi üstlenmiş firmalarımız, 21,3 milyar dolar gibi bir hacme erişmişiz. Cezayir'de firmalarımız toplu konut, demir yolu, kara yolu ve baraj projeleri gibi çok önemli projeleri hayata geçirmiş, tamamlamıştır. Önümüzdeki dönemde de Cezayir'deki projelerde firmalarımızın daha fazla yer almasını desteklemeye devam edeceğiz."