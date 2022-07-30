Türkiye'ye övgü dolu sözler: Tüm dünya bunu bekliyor

Büyükelçilik rezidansında Fatih Sultan Mehmet Han'dan Mevlana'ya, hat sanatına kadar Türk tarihini yansıtan çok sayıda çalışmayı bulunduran Estrada Barrios, AA muhabirine Türkiye-Guatemala ilişkilerini değerlendirdi.

Guatemala ve Türkiye’nin ilişkilerinin 18 Temmuz 1874'te o dönemin Guatemala yönetiminin Guillermo Kelly’yi Osmanlı’ya Dostluk, Ticaret ve Seyrüsefer Anlaşması’nı imzalaması için göndermesiyle başladığını anlatan Estrada Barrios, halihazırda ilişkilerin 148. yıl dönümünün idrak edildiğini söyledi.

Geçen yıl dönümü kutlamalarında Kapadokya'da uçan balonlarla iki ülkenin bayraklarının göğe yükseldiğini anımsatan Estrada Barrios, bu yıl ise ilişkilerin yıl dönümüne ithafen büyükelçilik olarak Ankara'daki bir parka çınar diktiklerini belirtti.

Estrada Barrios, "Bildiğiniz gibi çınar Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana çok önemlidir. Çünkü çınar, büyüklüğü, sürekliliği, egemenliği, üstünlüğü ve barışı temsil eder." dedi.

İkili ticaretin bu sene 200 milyon dolara ulaşması bekleniyor

Büyükelçi Estrada Barrios, ikili ticari ve ekonomik ilişkilere yönelik "Ticari ilişkiler çok önemli. Örneğin geçen yıl ticaret hacmi 151 milyon doları aştı. Bu yılın ilk 5 ayında ise 90 milyon doları aştık. Bu yüzden bizim bu yıl için beklentilerimiz iyi." ifadelerini kullandı.

İkili ticaret hacminin bu sene geçen seneye göre daha da büyüyeceğini kaydeden Estrada Barrios, "İnşallah. Bundan eminiz. Büyük ihtimalle bu sene 200 milyon dolara ulaşacağız." diye konuştu.

İki ülkenin kültürel ilişkilerinin de çok önemli olduğuna işaret eden Estrada Barrios, "Neden kültürel ilişkiler çok önemli? Çünkü Guatemalalı birçok kişi bu sayede Türkiye’nin geleneklerini ve adetlerini öğrenebiliyor. Gittikçe daha fazla Türk vatandaşı da Guatemala kültürü hakkında daha fazla şey öğreniyor" dedi.

Estrada Barrios, Türkiye ile ilişkileri akademik alanlarda da geliştirmeye çalıştıklarını anlatarak, ülkesinin daha fazla Guatemalalı öğrencinin Türkiye’de eğitim almasıyla ilgilendiğini ve Türkiye’de bu yıl 5 ya da 7 öğrencinin eğitim alacağını, bu sayının gelecek yıl 20’den fazla olmasını beklediklerini dile getirdi.

İki ülke arasındaki anlaşmalar artacak

Ülkesinin, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek adına Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına Guatemala'da bir ofis açması talebinde bulunduğunu ve bu konudaki çalışmaların sürdüğünü aktaran Estrada Barrios, şunları kaydetti:

"Bu çok önemli. Çünkü Dışişleri Bakanımız ilerleyen günlerde Türkiye'ye gelecek. Bildiğiniz gibi Türkiye, 6-11 Ağustos tarihlerinde Büyükelçiler Konferansı düzenleyecek. Bizim dışişleri bakanımız da konferansa davet edilenlerden biri. Şundan eminiz ki onun ziyaretinde daha fazla belgeye imza atılacak."

Estrada Barrios, Guatemala’nın Türkiye’ye kakule, Türkiye’nin de Guatemala’ya ağırlıklı olarak tıbbi cihazlar ihraç ettiğine vurgu yaparak, "Devlet Başkanım Alejandro Giammattei ve Dışişleri Bakanım Mario Bucaro Türkiye ile ilişkileri geliştirmemiz gerektiği konusuna çok vurgu yapıyor. Türkiye, Guatemala ve Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) için çok önemli bir ortaktır. Bu yüzden Türkiye ile iş birliğini artırmak bizim için çok önemli." diye konuştu.

"Tüm dünya Türkiye'nin şu an sahip olduğu potansiyeli biliyor"

Türk ve Guatemalalı iş adamlarının yaptıkları karşılıklı ziyaretlerle ikili ticaretin geliştirilmesine katkıda bulunduğunu dile getiren Estrada Barrios, şöyle devam etti:

"Kamu ve özel sektörde ilişkileri geliştirmek iki ülke için de çok önemli. Guatemala ve Türkiye'nin imzaladığı çok sayıda anlaşma var ancak bizim hedeflerimizi artırmak için daha fazlasına ihtiyacımız var. Uzay ve havacılık alanındaki Türk firmalarının gelişimini izliyoruz. Bu yüzden müsaadenizle şunu söylemek istiyorum. Guatemala birkaç yıl önce kendi uydusunu uzaya ulaştırdı. Bundan dolayı bu alanda daha fazla iş birliği fırsatı var."

Türkiye ile Guatemala arasında uydu alanında iş birliği olanaklarına değinen Estrada Barrios, "Henüz yok ama bu alanda çalışıyoruz. Bu iyi bir fırsat. Türkiye'nin uydu alanında gösterdiği gelişimi biliyoruz. Ülkem, Türkiye'nin sahip olduğu askeri potansiyeli tanımakla çok ilgileniyor. Çünkü tüm dünya Türkiye'nin şu an sahip olduğu potansiyeli biliyor. Bu yüzden ülkem bu alanı, askeri anlaşmaları güçlendirmeyi değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Guatemala, Türkiye'nin askeri tecrübesinden yararlanmayı hedefliyor

Guatemala’nın, sınır bölgelerinde birçok sınamayla karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Estrada Barrios, "Bu yüzden Dışişleri Bakanımızın Türkiye’ye yapacağı ziyaret çok önemli. Çünkü o Türkiye’nin askeri alanlar dahil birçok alanda sahip olduğu kapasiteyi tanıyacak" diye konuştu.

Estrada Barrios, Türkiye’nin terörle mücadele konusunda sahip olduğu deneyimin farkında olduklarını ve Guatemala’nın da sınırındaki sorunları çözmesinin kendileri için büyük önem arz ettiğini kaydederek, "Türkiye’nin bu konudaki (terörle mücadele) tecrübesini biliyoruz. Tabii ki Türkiye’nin sahip olduğu tüm kapasiteden yararlanacağız" dedi.