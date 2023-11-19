  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Katil başbakandan alçak sözler! Dünyaya böyle seslendi

Sözde sanat adı altında rezillik! Milletin parası ahlâksızlığa gitmesin

Babadan kalma arazisi olanlar dikkat! Flaş karar tüm Türkiye’ye duyuruldu

O ilçedeki kira fiyatları uçuşa geçecek! Şimdiye kadar keşfedilmemişti... Erkenden harekete geçen, para saymaktan yorulacak

Yaycı Paşa Yahudilerin toprak topladığını söyleyerek uyardı! Kıbrıs’ın sonu Filistin olmasın

İşsizlikten bıkanlar o illere kaçıyor! Belli oldu: Buralarda elini sallasan işe çarpıyor

Yok böyle bir kazanç! 7 liradan alıyorlar, tamı tamına bin 500 TL'ye satıyorlar! Dünyanın her yerine ihraç ediyorlar! Köylü ekmeğini taştan değil o ağaçtan çıkarıyor

Türkiye resmen şov yapıyor! Tüm dünya kapış kapış bunu alıyor! Yükü hafif ama değeri ağır! Özellikle o bölgemizde yetişiyor

İsrail markalarına boykotlar devam ederken Erbakan Hoca’nın o sözleri tekrar gündem oldu “Hepiniz benim kölem olacaksınız…”

Rusya’dan flaş karar! Az önce tüm dünyaya duyuruldu! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Ekonomi Türkiye'ye müthiş haber: 450 milyon dolarlık finansman desteği! Tarihi belli oldu: Hesaplara yatırılıyor!
Ekonomi

Türkiye'ye müthiş haber: 450 milyon dolarlık finansman desteği! Tarihi belli oldu: Hesaplara yatırılıyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-19 17:04:00 - 2023-11-19 17:06:55
Türkiye'ye müthiş haber: 450 milyon dolarlık finansman desteği! Tarihi belli oldu: Hesaplara yatırılıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesindeki KOBİ'ler için açıkladığı 450 milyon dolar olan finansman desteği hesaplara yatırılmaya başlandı.. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, müjdeyi duyurdu: Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen KOBİ'ler için açıkladığı 450 milyon dolarlık finansmanın işletmelerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi. İşte detaylar....

Kacır, yazılı açıklamasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak deprem bölgesini önceliklerinin baş sıralarına koyduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Deprem bölgesi önceliğimiz." mesajıyla harekete geçip, bir an önce bölgedeki büyük-küçük sanayi sitelerindeki yıkımın etkilerini en aza indirmek için çalıştıklarını belirten Kacır, "Bununla birlikte bölgede bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi kapsayacak çalışmalar da yaptık. 31 Ekim'de Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu, Dünya Bankası ve KOSGEB işbirliğiyle yürüttüğümüz Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi kapsamında başvurusu onaylanan işletmelerimize ödemeleri yapmaya başladık. İşletmelerimizin hesaplarına destek tutarları yatırılmaya başlandı. 11 ilimizden başvurusu onaylanan 2 bin 800 işletmeye 925 milyon liralık finansmanı aktarmış olduk" bilgisini verdi.

"Yeni fonlar da gelecek"

Kacır, programa başvurularda yoğun talep olduğuna işaret ederek "Şu an başvuran işletme sayımız 50 bine erişti. 450 milyon doların tamamını bölge işletmelerine aktaracağız. Bütçenin tamamı bitinceye kadar programa başvuruları almaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinde canlanma sağlayacak bu desteğe yeni fonlar eklemek için çalışmalarımız da ayrıca devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KOSGEB desteği, 36 ay süreyle uygulanacak. İlk 24 ayında KOBİ'ler ödeme yapmayacak. Sonraki 12 ayda ödemeler 3 taksitte gerçekleştirilecek. İşletme başına 200 bin lira ile 750 bin lira arasında finansman sağlanacak. Tamamen faizsiz olan program için işletmelerden teminat istenmeyecek.

Hande Fırat, Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile o an yaşananları anlattı!
Hande Fırat, Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile o an yaşananları anlattı!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hande Fırat, Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile o an yaşananları anlattı!

Çin,100 milyar metreküplük gaz sahasında üretime başlıyor! Yatırımcıların önünü açacak! Büyük katkı
Çin,100 milyar metreküplük gaz sahasında üretime başlıyor! Yatırımcıların önünü açacak! Büyük katkı

Dünya

Çin,100 milyar metreküplük gaz sahasında üretime başlıyor! Yatırımcıların önünü açacak! Büyük katkı

Bakan Hakan Fidan'dan nükleer silah uyarısı geldi, gündem oldu! Gazze açıklaması
Bakan Hakan Fidan'dan nükleer silah uyarısı geldi, gündem oldu! Gazze açıklaması

Gündem

Bakan Hakan Fidan'dan nükleer silah uyarısı geldi, gündem oldu! Gazze açıklaması

Elon Musk'ın paylaşımı: Nefret söylemine karşı reklam verenler X'ten bir bir çekiliyor! Ruh sağlığı bozuk...
Elon Musk'ın paylaşımı: Nefret söylemine karşı reklam verenler X'ten bir bir çekiliyor! Ruh sağlığı bozuk...

Aktüel

Elon Musk'ın paylaşımı: Nefret söylemine karşı reklam verenler X'ten bir bir çekiliyor! Ruh sağlığı bozuk...

Elon Musk'ın paylaşımı: Nefret söylemine karşı reklam verenler X'ten bir bir çekiliyor! Ruh sağlığı bozuk...
Elon Musk'ın paylaşımı: Nefret söylemine karşı reklam verenler X'ten bir bir çekiliyor! Ruh sağlığı bozuk...

Aktüel

Elon Musk'ın paylaşımı: Nefret söylemine karşı reklam verenler X'ten bir bir çekiliyor! Ruh sağlığı bozuk...

Sosyal medya 'influencer'ları 'Yok artık' dedirtti: İsrail-Hamas savaşına dair sahte görüntülerle para kazanıyor...
Sosyal medya 'influencer'ları 'Yok artık' dedirtti: İsrail-Hamas savaşına dair sahte görüntülerle para kazanıyor...

Aktüel

Sosyal medya 'influencer'ları 'Yok artık' dedirtti: İsrail-Hamas savaşına dair sahte görüntülerle para kazanıyor...

{relation id:1805545 slug:'hande-firat-baskan-erdogan-ve-almanya-basbakani-olaf-scholz-ile-o-an-yasananlari-anlatti'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23