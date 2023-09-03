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Ekonomi Türkiye'ye milyarlar yağacak!
Ekonomi

Türkiye'ye milyarlar yağacak!

Yeniakit Publisher
2023-09-03 11:50:00 -
Türkiye'ye milyarlar yağacak!

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, yıl sonunda 265 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'nin alanında en köklü organizasyonlarından, bu sene ilk kez Uluslararası Tekstil Bienali'ne de ev sahipliği yapacak 92'nci İzmir Enternasyonal Fuarı törenle açıldı. Kortej yapılarak düzenlenen yürüyüşün ardından tören yapıldı.

Burada konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, salgın, Rusya-Ukrayna Savaşı, 6 Şubat deprem felaketi ve son olarak ana ihracat pazarı Avrupa Birliği'nin daralan talebi nedeniyle içte ve dışta üretimin ve ticaretin yavaşladığına dikkati çekti.

Ağar, tüm bu olumsuz koşullara rağmen Türkiye'nin 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyümeyi başardığını, 12 çeyreklik süregelen kesintisiz bir büyüme performansını korumayı başardığını dile getirdi.

"İnşallah bu yıl sonunda da 265 milyar dolarlık bir ihracata ulaşmayı hedeflemekteyiz" diyen Ağar şunları kaydetti:

"İhracat üssü olarak İzmir kuruluş yıllarından bu yana Türkiye'nin kalkınmasında, dışa açılmasında önemli bir rol oynamıştır. Ülkemiz ihracatı açısından büyük önem taşıyan İzmir'den yapılan ihracat 2022 yılında 17 milyar dolar olmuştur. Önümüzdeki beş yıllık dönemde de ekonomi politikalarının en temelinde yine ihracat olacak. İçeride sağlıklı ve dengeli bir ekonomik model benimsenirken büyümenin motoru yine ihracat olacak. Ülkemizin yakalamış olduğu bu ihracat başarılarının yalnızca sayısal bir başarı olmadığını ihracatçılarımızın yıllar itibariyle katma değeri arttırma ve ileri teknoloji odaklı yaşadığı niteliksel bir dönüşümün de sonucu olduğunun farkındayız."
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Kaynak: Dünya Gazetesi

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