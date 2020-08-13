  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Türkiye'ye meydan okumuştu... Doğu Akdeniz'e donanma gönderdi!

Türkiye'ye karşı boyunu aşan açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerilimi artıran hamlelerine devam ediyor. Fransa, Yunanistan ile birlikte Doğu Akdeniz'de tatbikat gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 15:57:00 - 2020-08-13 16:01:47
Türkiye'ye meydan okumuştu... Doğu Akdeniz'e donanma gönderdi!

Türkiye’nin yasal haklarını kullanarak Doğu Akdeniz’de yaptığı sondaj çalışmalarından rahatsız olan Yunanistan, çareyi Fransa’dan yardım istemekte buldu. Lübnan’daki patlamadan sonra Beyrut’a giderek, “Biz gelmezsek Türkiye gelir” diyen ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerden de rahatsız olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan’ın yanında yer alarak Ankara’ya adeta meydan okudu. Boyuna bakmadan küstah açıklamalar yapan Macron, son olarak Doğu Akdeniz’e gemilerini gönderdi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye’ye akıllarınca göz dağı vermeye kalktıkları tatbikat sırasında çekilen görüntüleri yayınladı.

Yunan yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu tatbikata Yunan ve Fransız fırkateynlerinin yanı sıra Fransa'ya ait bir helikopter gemisi de eşlik etti.

“Türkiye’nin NAVTEX ilan ettiği bölgede yapıldı”

Tatbikatın bugün Doğu Akdeniz’de, daha önce Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği alanı da kapsayan bölgede yapıldığı iddia edildi.

Açıklamada, Yunan ve Fransız askerlerin kademeli manevra, ortak planlama, taktik alışverişi ve hava unsurlarının etkileşimi üzerinde çalıştığı belirtildi. Ayn zamanda bu tatbikatın, iki ülke ordularının savaşa hazırlık durumunu, muharebe kabiliyetini ve etkileşim seviyesini artırdığı savunularak adeta, “Savaşa hazırız” mesajı verildi.

Bunun yanı sıra, söz konusu Türkiye düşmanı ülkelerin “Rafale” tipi 2 Fransız uçağının, Suda koyundaki 115. hava alayına ait tesislerde bakım yapılması için kullanıldığı da ifade edildi.

Türkiye sınırına asker yığdılar
Türkiye sınırına asker yığdılar

Dünya

Türkiye sınırına asker yığdılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Akdeniz'de sıcak temas! Savaş gemileri çarpıştı
Gündem

Doğu Akdeniz'de sıcak temas! Savaş gemileri çarpıştı

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de verilen hakimiyet mücadelesinde tansiyon giderek yükseliyor. TCG Kemal Reis fırkateyni ile Yu..
Trump'la ilgili şok iddia! Seçimden sonra o ismin biletini kesecek
Dünya

Trump'la ilgili şok iddia! Seçimden sonra o ismin biletini kesecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanması halinde Savunma Bakanı Mark Esper'i g..
Türk düşmanı Macron Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktı
Dünya

Türk düşmanı Macron Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktı

Doğu Akdiniz'de Yunanistan ile iş tutan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Doğu Akdeniz'de Fransız askeri varlığını güçlendireceğini a..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı