Türkiye'ye meydan okumuştu... Doğu Akdeniz'e donanma gönderdi!

Türkiye’nin yasal haklarını kullanarak Doğu Akdeniz’de yaptığı sondaj çalışmalarından rahatsız olan Yunanistan, çareyi Fransa’dan yardım istemekte buldu. Lübnan’daki patlamadan sonra Beyrut’a giderek, “Biz gelmezsek Türkiye gelir” diyen ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerden de rahatsız olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan’ın yanında yer alarak Ankara’ya adeta meydan okudu. Boyuna bakmadan küstah açıklamalar yapan Macron, son olarak Doğu Akdeniz’e gemilerini gönderdi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye’ye akıllarınca göz dağı vermeye kalktıkları tatbikat sırasında çekilen görüntüleri yayınladı.

Yunan yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu tatbikata Yunan ve Fransız fırkateynlerinin yanı sıra Fransa'ya ait bir helikopter gemisi de eşlik etti.

“Türkiye’nin NAVTEX ilan ettiği bölgede yapıldı”

Tatbikatın bugün Doğu Akdeniz’de, daha önce Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği alanı da kapsayan bölgede yapıldığı iddia edildi.

Açıklamada, Yunan ve Fransız askerlerin kademeli manevra, ortak planlama, taktik alışverişi ve hava unsurlarının etkileşimi üzerinde çalıştığı belirtildi. Ayn zamanda bu tatbikatın, iki ülke ordularının savaşa hazırlık durumunu, muharebe kabiliyetini ve etkileşim seviyesini artırdığı savunularak adeta, “Savaşa hazırız” mesajı verildi.

Bunun yanı sıra, söz konusu Türkiye düşmanı ülkelerin “Rafale” tipi 2 Fransız uçağının, Suda koyundaki 115. hava alayına ait tesislerde bakım yapılması için kullanıldığı da ifade edildi.