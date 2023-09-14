Türkiye'ye meteoroloji ilan etti: Afrika'dan sıcak, Sibirya'dan soğuk gelecek, çok az kaldı! Kaynağı belli oldu

Yaz mevsimi boyunca mevsim normallerinin üzerinde yer alan sıcaklıklar geri dönüyor. El Nino ile başlayan yaz sıcakları Afrika ve Arap Yarımadasından gelen sıcak hava dalgaları ile yeni rekorlara imza atmıştı. Sonbahar mevsimi ile ülkeyi terk eden sıcaklıklar geri dönüyor.

TÜRKİYE İKİYE BÖLÜNECEK! KAYNAĞI BELLİ OLDU!

Meteoroloji uzmanı ve kaynakları tarafından gelen uyarılar üzerine beklenen hava olayları dikkat çekti. Eylül ayına girilmesiyle birlikte düşüş gösteren sıcaklıklar yeniden yükselecek.

Uzman isimlerden gece saatlerinde soğukluklara dikkat edilmesi gerektiği belirtilirken gündüz saatlerinde ise sıcaklıklara dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Hava sıcaklıkları arasında gündüz ile gece arasında büyük bir fark olacağı belirtilirken iki farklı sıcak hava dalgasına dikkatler çekildi.

GECELERİ SERİN GÜNDÜZLERİ SICA

Sosyal medya üzerinden sürekli olarak hava durumlarını yorumlayan Hava Forum sayfasından yeni bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan yeni bilgilendirme ile birlikte serin havaları özlemle bekleyen vatandaşlara üzücü haber geldi. Afrika'dan yola çıkan sıcak havanın Türkiye'ye de uğrayacağı vurgulanıyor. İklim değişikliği nedeniyle deniz sezonunun Ekim ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Hava Forum tarafından yapılan paylaşıma göre Afrikamsı sıcaklıkların eylül ayı ile birlikte gündüzleri ele geçirmek istediğini belirterek, "Bu yaz, deniz sezonu Akdeniz'de 15 Ekim'e kadar uzayacak gibi... Eylül mevsim normalleri üzerindeki sıcaklarla geçmesi bekleniyor. Kısacası geceleri serin olacak ama gündüzler için yaz biraz daha uzayacak.” sözlerine yer verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO