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Türkiye'ye küstah mesaj! Saldırı helikopterleri iniş yaptı

Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait saldırı helikopterleri, Güney Kıbrıs'a geldi. Yunan helikopterlerin, söz konusu konuşlanmayla Türkiye'ye yeni askeri-diplomatik bir mesaj verdiği ifade edildi.

28 Ekim 2018 Pazar 18:03
Türkiye'ye küstah mesaj! Saldırı helikopterleri iniş yaptı

Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait AH-64 Apache saldırı helikopterleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi/Lakadamya bölgesine tatbikat amaçlı geldi. Yunan Apache'lerin Rum kesimi tarafına "ilk kez gittiği", RMMO ve Yunan Alayı’yla (ELDİK) birlikte ortak tatbikat ve atış yaptığı belirtildi.

Yunan Fileleftheros’un haberine göre, Yunan Apache'lerin İsrail'de ittifakla icra edilen tatbikat dönüşünde, Güney tarafına giderek Lakadamya'da istasyon yaptıklarını belirtti. Helikopterlerin görüntülerinin ise Lakadamya'da çekildiğini bildirdi.

Türkiye'ye mesaj

Yunan Apache'lerinin Güney Kıbrıs'taki varlığının "bölgede geliştirilmekte ve tamamen Türkiye’ye karşı olan güvenlik iş birlikleri konusunda Türkiye'ye yeni askeri-diplomatik bir mesaj sayıldığı" ifade edildi.

Yunan basını da haddini aştı

Yunanistan’ın Ege Denizi’nde karasuları genişliğini 12 mile çıkarmak istemesi, iki ülke arasında suları 23 yıl sonra yeniden kaynama noktasına çıkardı. Bu gergin durum, iki ülke basınına da yansıdı. Yunan haber sitesi Enikos ve Real News gazeteleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek "Sultan çıldırdı" başlığını attılar. Türkiye'nin 12 mil dayatmasını kabul etmeden yayınladığı Ege ve Akdeniz haritalarını ele alan Enikos, "Erdoğan, uluslararası hukuku hiçe saymaya devam ediyor. Doğu Akdeniz’de uluslararası sularda yasadışı olarak doğalgaz arayan Türkiye, şimdi de neredeyse Girit kıyılarına kadar hak iddia ediyor. Ankara'nın uluslararası kurallara hiçbir saygı duymama geleneği sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 18:03
  1. Ankara
  2. Yunanistan
  3. Güney Kıbrıs

YORUM YAZ

  • ahmetahmet19 dk önce
    gecmiste Ingilizin kuklasi oldunuz dayagi yediniz, simdi ABD ye metres olmak ve daha fazla üs kur,ulkemizde daha fazla üs kur gibi isterikli tavirlarinizda sizi kurtaramaaaz! Bu kez haksiz sahip oldugunuz 12 adayi da kaybedeceksin, akilli ol yorgo
  • ayni hikayeayni hikaye22 dk önce
    100 onceki ayni hikaye; doguda ermeni/pkk, batida yunan/grek turklerin ustune suruluyor
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