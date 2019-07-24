Türkiye'ye kumpas davasında Sözcü'nün rolü

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye geldi. New York JFK Havalimanı'ndan havalanan Atilla'nın da içinde bulunduğu Türk Hava Yolları'nın TK 2 sefer sayılı uçağı, saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Atilla'yı İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda ailesinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı.

Sözcü'nün skandal haberi akıllara geldi

Türkiye'deki 17/25 Aralık darbe girişiminin devamı niteliğinde ABD'ye taşınan davada Hakan Atilla suçsuz şekilde alıkonulmuştu. Atilla üzerinde Türkiye'yi köşeye sıkıştırma planları yapılmıştı. Fakat Hakan Atilla'nın dik duruşu ve davaya bakan FETÖ'nün finanse ettiği savcının kirli tekliflerine boyun eğmeyerek hain planı bozmuştu. ABD'deki kumpas davası uluslararası arenada Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için FETÖ'nün 17/25 Aralık darbe girişimindeki fezlekelerin kopyala-yapıştır kullanılarak iddianame hazırlanmıştı.

Kumpas davasının Türkiye'deki medya ayağını ise Sözcü Gazetesi yürütüyordu. Sözcü Gazetesi haberleriyle Türkiye aleyhindeki lobilere çalışıyordu. Hakan Atilla'nın bugün İstanbul'a gelmesiyle de Sözcü'nün skandal haberleri akıllara geldi. Hakan Atilla'nın tanık olacağı yönünde haber yapan Sözcü Gazetesi, "Zarrab davasında son dakika gelişmesi: Tanık kürsüsüne sürpriz isim" başlığı kullanmıştı. Kumpas davasıyla ilgili yaptığı yalan haberde Sözcü, "Zarrab'ın başsavcılıkla işbirliği yapmasının ardından bugün Halkbank'ın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tanık olacağı açıklandı. Atilla'nın tanık kürsüsüne pazartesi günü oturacağı belirtildi" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Sözcü'nün skandal haberi