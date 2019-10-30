Vatandaşları ulusal kimlik kartları ile Türkiye’ye girebilen ülkeler hangileri? Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen yabancıların "vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az 60 gün geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belge" taşımaları zorunludur. Ancak Türkiye ile başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bazı ülke vatandaşları Türkiye’ye kimlik kartlarıyla giriş yapabilmekte. Peki Türkiye’ye kimlik kartlarıyla seyahat eden ülkeler hangileri? Türkiye'ye pasaportsuz giriş yapan ülkeler, kimlikle gidilen ülkeler 2019 hangileri? İşte vatandaşları ulusal kimlik kartları ile de Türkiye’ye girebilen ülkeler listesi.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 7. maddesinin (b) fıkrasına göre, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren ülkemize giriş yapmak üzere gelen yabancıların "vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az 60 gün geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belge" taşımaları zorunludur.

Örnek A: 90 ikamet süreli vizeye sahip olan bir yabancı ziyaretçinin Türkiye’ye girişinde 150 gün (90 + 60 gün/5 ay) geçerliliğe sahip pasaportu/seyahat belgesi olması gerekmektedir.

Örnek B: 30 gün ikamet süreli vizeye sahip olan bir yabancı ziyaretçinin Türkiye’ye girişinde 90 gün (30+ 60 gün/3 ay) geçerliliğe sahip pasaportu/seyahat belgesi olması gerekmektedir.

Söz konusu Kanunun 2. maddesi uyarınca, Kanunun uygulanmasında taraf olduğumuz milletlerarası anlaşma hükümleri ile özel kanunlardaki hükümler saklı tutulmakta olup, aşağıda kayıtlı maddeler kapsamında yer alanlar uygulama kapsamı dışında değerlendirilmektedir.

Türkiye’ye kimlik kartlarıyla seyahat eden ülkeler hangileri?

"Avrupa Konseyi Üyesi Devletler Arasında Kişilerin Seyahatleriyle İlgili Avrupa Anlaşması" çerçevesinde kimlik kartlarıyla seyahat eden listesi aşağıdaki linkte kayıtlı ülke vatandaşları;

Vatandaşları ulusal kimlik kartları ile de ülkemize girebilen ülkeler listesi

1- Almanya

2- Belçika

3- Fransa

4- Gürcistan

5- Hollanda

6- İspanya

7- İsviçre

8- İtalya

9- KKTC

10- Lihtenştayn

11- Lüksemburg

12- Malta

13- Portekiz

14- Ukrayna

15- Yunanistan

Vatandaşları süresi sona ermiş pasaport ve kimlik kartlarıyla ülkemize girebilen ülkeler listesi

1. Almanya-Geçerliliğini son 1 (bir) yıl içerisinde yitirmiş pasaport.

Almanya-Geçerliliğini son 1 (bir) yıl içerisinde yitirmiş kimlik kartı.

2. Belçika-Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport.

3. Fransa-Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport.

4. İspanya-Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport.

5. İsviçre-Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport.

6. Lüksemburg - Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport.

7. Portekiz-Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport.

8. Bulgaristan – Geçerli umuma mahsus pasaport.

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