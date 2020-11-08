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Gündem Türkiye'ye karşı yeni yaptırım kararı! TPAO yöneticilerine uygulanan Kıbrıs cezası uzatıldı
Gündem

Türkiye'ye karşı yeni yaptırım kararı! TPAO yöneticilerine uygulanan Kıbrıs cezası uzatıldı

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle TPAO’nun iki yöneticisine uygulanan yaptırımların süresinin dolmasına az bir süre kala bir yıl daha uzattı. AB bu kararla resmi açıklamalarla reddetmiş olsa da hala sözde Seville Haritası’nda çizilen sınırları esas aldığını ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 08:41:00 -
Türkiye'ye karşı yeni yaptırım kararı! TPAO yöneticilerine uygulanan Kıbrıs cezası uzatıldı

Avrupa Birliği, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ferruh Akalın ile TPAO Arama Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı Ali Coşkun Namoğlu’na uygulanan yaptırımların süresini 1 yıl daha uzattı. Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamada yaptırım çerçevesinin 12 Kasım 2021 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı. AB, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama ve sondaj çalışmalarını, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin) egemenlik haklarını ihlal ettiği iddiasıyla “yasa dışı” olarak nitelendirmiş ve 15 Temmuz 2019’da yaptırım kararı almıştı.

Yeni yaptırım hazırlığı

Yeni Şafak'ın haberine göre; Türkiye’nin garantörlüğünü hiçe sayan, GKRY’yi adanın tek sahibi olarak sözde Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanımlayan ve KKTC’yi tanımayan ülkelerin KKTC haklarını da göz ardı eden söz konusu hamle, Türkiye tarafından “yok hükmünde” sayılırken, Avrupa Komisyonu şimdi de Yunanistan ve GKRY lobisinin baskılarıyla Yunanistan ile Doğu Akdeniz’de yaşanan deniz sınırları anlaşmazlığı üzerinden Türkiye’ye yeni yaptırımlara hazırlanıyor. AB’nin Türkiye’nin Kıbrıs adası açıklarındaki sondaj faaliyetlerinin yanı sıra Doğu Akdeniz’de beklenen yeni yaptırım kararları, Seville haritası esas alınarak alınıyor. Bu kararlar, Avrupa Birliği’nin, Seville Haritası’nda Yunanistan ve GKRY’ye ait olduğu iddia edilen bölgelerde yapılan faaliyetleri “yasa dışı” saydığının açık bir göstergesi.

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