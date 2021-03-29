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Dünya Türkiye'ye karşı yapılmıştı! Sona erdi
Dünya

Türkiye'ye karşı yapılmıştı! Sona erdi

Yunanistan ile Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de başlatılan tatbikat sona erdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 15:26:00 -
Türkiye'ye karşı yapılmıştı! Sona erdi

Suudi Arabistan'a ait 6 adet F-15SA savaş uçağı, Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de tatbikata katılmak için 13 Mart Cumartesi günü Girit Adası'ndaki Souda Hava Üssü'ne konuşlanmıştı. 

Sona erdi

16 Mart'ta başlayan tatbikat, 28 Mart Pazar günü son buldu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros, "Eve dönüş yolculuğunuzda güvenli bir uçuş yapın" dedi. Suudi savaş jetlerinin Souda'daki "güçlü" varlığına değinen ve yapılan eğitimler için teşekkür eden Floros, "Birlikte daha güçlüyüz! Yakın zamanda tekrar buluşana kadar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan sert tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suudi Arabistan'ın şu anda Yunanistan'la ortak tatbikata girmesi bile bizi üzmüştür. Burada yine Suudi Arabistan yetkilileriyle ayrıca görüşeceğiz. Bu böyle olmamalıydı, olmamalıdır diye düşünüyoruz" demişti.

BAE de yapmıştı

Bundan aylar önce, BAE'ye ait 4 adet F-16 Blok 60 savaş uçağı da Girit'teki üsse gelerek Yunan Hava Kuvvetleri ile ortak bir tatbikata imza atmıştı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı silahlanma programı

2020 Eylül'ünde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, 11,5 milyar euroluk savunma programıyla, önümüzdeki 5 yıllık dönemde Yunan ordusunun modernizasyonun hedeflendiğini açıklamıştı. Bu program kapsamında, 4 yeni fırkateyn alımı, 4 fırkateynin modernizasyonu, 4 donanma helikopteri, karadan havaya füzeler, İHA alımı, Fransa'dan 18 adet Rafale alımı ve F-16 savaş uçağı filosunun 2027'ye kadar modernizasyonu planlanıyor. Yunan hükümetinin F-35 alımı isteği de var. Atina, 24 adet F-35 savaş uçağı satın almak üzere Kasım ayında ABD'ye niyet mektubu göndererek resmi başvuru yapmıştı. Ayrıca tam zamanlı görev yapacak 15 bin profesyonel askerin beş yıl içinde orduya alınması öngörülüyor.

Kaynak: Haber7

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