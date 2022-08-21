Türkiye'ye karşı kirli plan! PKK sığınağında İsveç üretimi AT-4 tanksavar füzesi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir sığınakta, içerisinde İsveç yapımı AT-4 tanksavarlar füzenin de olduğu mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Çukurca ilçesi kırsalında dün Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyon gerçekleştirildi.

Bölgede tespit edilen bir sığınakta, AT-4 füze, 2 el bombası, 262 piyade tüfeği fişeği, büyük tüp, telsiz ve roket mühimmatı başlığı ile çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, emniyetli şekilde imha edildi.

AT-4'ün özellikleri

Geniş bir ürün ailesine sahip silah sistemi, dünyadaki en yaygın hafif tanksavar silahlarından biri. Tek kişi tarafından taşınıp kullanılan AT-4'ün etkili menzili 200-1000 metre.

Piyade birliklerinin zırhlı araç ve tahkimatlarını yok etmek veya devre dışı bırakmak amacıyla tasarlandı.