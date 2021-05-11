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Dünya Türkiye'ye karşı büyük provokasyon! 20 savaş uçağı bulunan gemi demir attı
Dünya

Türkiye'ye karşı büyük provokasyon! 20 savaş uçağı bulunan gemi demir attı

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki faaliyetleri karşısında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile birlikte provokasyonlarda bulunan Fransa'ya ait uçak gemisi Charles de Gaulle, Rum kesimindeki Limasol Limanı'na demirledi. Gemide 20 Rafale Marine tipi savaş uçağı, 2 erken uyarı ve kontrol uçağı ile helikopterlerin bulunduğu ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 16:38:00 -
Türkiye'ye karşı büyük provokasyon! 20 savaş uçağı bulunan gemi demir attı

Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle, Güney Kıbrıs Rum kesimindeki Limasol Limanı'na demirledi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Charles de Gaulle'ün Rum kesimine ulaşmasının, Fransa ile Rum kesimi arasındaki "özel bağları" ve "mükemmel düzeydeki iş birliğini" vurguladığı belirtildi.

Rumlarla ortak tatbikat

Açıklamada, Fransız uçak gemisinin Akdeniz'de tatbikatlar yürüttüğü belirtilerek Rum Milli Muhafız Ordusu'nun ileride Fransız donanmasıyla ortak havacılık tatbikatları düzenleyeceği ifade edildi.

Yapılacak tatbikatların Fransa ile Rum kesimi arasındaki ikili savunma iş birliği programının bir parçası olduğu kaydedildi.

1800 kişilik mürettebat

Politis gazetesinin haberinde ise Fransız uçak gemisinin, terörle mücadele ve Fransa'nın Akdeniz gibi stratejik öneme sahip bölgelerdeki varlığını güçlendirme hedefiyle Limasol Limanı'na demirlediği belirtildi.

Gemide 20 Rafale Marine tipi savaş uçağı, 2 erken uyarı ve kontrol uçağı ile helikopterlerin bulunduğu ifade edildi.

Fransız uçak gemisinin son 3 yıl içerisinde 3'üncü kez Rum kesimine geldiği de kaydedildi.

Charles de Gaulle, geçen yıl ortak askeri ve kurtarma tatbikatları dolayısıyla Kıbrıs Rum kesimine gelmişti.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Fransa'nın Kıbrıs Rum kesimine akredite Büyükelçisi Salina Grenet Catalano, Rum kesimi ile Fransa arasındaki savunma konularındaki üst düzey iş birliğine dikkati çekerek Rum makamlarının, Fransız donanmasına ve uçak gemisine sağladıkları liman hizmetleri için teşekkür etti.

Akdeniz provokatörleri: Yunanistan, Rum Kesimi ve Fransa

Yunanistan, Rum Kesimi ve Fransa meşru hakları çerçevesinde Doğu Akdeniz'de faaliyetlerde bulunan Türkiye'ye karşı provokatif hamleleri tekrarlıyor.

Bu kapsamda söz konusu üç ülke bölgede sık sık askeri tatbikatlar yapıyor. Ankara ise provokasyonlar karşısında geri adım atmayarak hem faaliyetlerine devam ediyor hemde askeri tatbikatlar yapıyor.

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