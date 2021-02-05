Türkiye'ye karşı bir uçak gemisi daha! Akdeniz'de sular kaynıyor

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Fransa, ABD, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle birlikte hareket eden Yunanistan, bu kez sahaya bir başka ülkeyi sürüyor. Fransa'dan altısı yeni 18 Rafale jeti satın alan Yunanistan, müttefikleriyle arka arkaya düzenlediği tatbikatlara 'Skyros 2021 - İskiri 2021'le bir yenisini ekledi.

Fransa'nın tatbikat için gönderdiği dört Rafale jeti, iki A400M nakliye uçağı ve bir A33 hafta başında Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'ne iniş yaptı. Savaş uçakları Yunan medyasında sevinç çığlıkları ve Türkiye'ye meydan okuyan başlıklarla karşılandı, birçok gazeteci Fransızca Twitter mesajlarıyla Paris yönetimine teşekkür etti.

Yunan F-16'ları ve Mirage 200 savaş uçaklarının da yer aldığı jetler Tanagra Hava Üssü'nden peş peşe havalandı, ilk gün batıdaki İyon Denizi üstünde uçtular. Tatbikatın Perşembe günü gerçekleşen bölümünde ise Fransız Rafale jetleri ve Yunan savaş uçakları bu kez doğuda, Ege Denizi semalarında göründü. Medyadaki haberlerde 'Rafale jetleri Ege Denizi'nde gürledi' başlıkları atıldı.

Tatbikatı Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve Fransa'nın Atina Büyükelçisi Patrick Mezonev birlikte izledi. Rafale jetlerinden birine binerek poz veren Yunan Bakan Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Floros, Twitter hesaplarından söz konusu kareleri paylaştı. Gazetecilere açıklama yapan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, tatbikatta en üst seviye olan Viper'e çıkarılan ilk F-16 savaş uçağının da test edildiğini söyledi.

Mesajında Fransa'nın yanı sıra ABD bayrağı da kullanan Yunan Genelkurmay Başkanı ise, "Tanagra'da bugün harika bir gün, çifte kutlama. Viper ve Rafale" diye yazdı. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, internet sitesinde yayınladığı açıklamada tatbikata güdümlü füzeler taşıyan savaş gemilerinin de katıldığını duyurdu. Açıklamada dikkat çeken bir başka detay, tatbikatı Almanya, İngiltere, Mısır ve ABD'den yetkililerin de yine Tanagra üssünde takip etmesi oldu.

Ege Denizi'nde hava üstünlüğünün Yunanistan'a geçtiğini ileri süren yerel medya, Fransız Rafale jetlerini ilk kez kullanan Yunan pilotların savaş uçaklarına hayran kaldığını yazdı. Yerel medya, Atina'da geçen ay imzalanan 2,3 milyar euroluk anlaşmayla satın alınan Fransız Rafale jetlerinin ilk partisinin birkaç ay içinde Yunanistan'a ulaşacağını aktarıyor. Kathimerini gazetesi ise, Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'e göndereceğini ilan etmesinin ardından İngiltere'nin de benzer bir adıma hazırlandığını bildiriyor. Habere göre, İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth Yunanistan'ın bağımsızlığının 200. yılı kutlamaları için Haziran ayında Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde olacak ve Doğu Akdeniz'de gerçekleşecek tatbikata katılacak. Kathimerini, Yunanistan'a fırkateyn satmak isteyen İngiltere'nin yıllar sonra ilk kez uçak gemisi Queen Elizabeth'i Doğu Akdeniz'e gönderdiğine dikkat çekti.

Türkiye'ye karşı uçak gemisi

Yunanistan, Ocak ayının son haftasında Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'yi ağırladı. İmzalar kameralar önünde atıldı, Bakan Parly kısa süre içinde müttefikleri Yunanistan'a donanmanın yenilenmesi için de teklif sunacaklarını açıkladı.

Anlaşmayı 'Atina ve Paris Türk planlarını suda boğdu' başlıklarıyla duyuran Yunan medyası, Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı desteklemek için Doğu Akdeniz'e göndereceğini yazdı.

Haberlere göre, Türkiye'ye karşı gövde gösterisine girişecek uçak gemisinin yanında Yunan donanmasına ait fırkateynler ve savaş gemileri de olacak. Fransa ve Yunanistan'ın 2021 boyunca birçok tatbikata gerçekleştireceğini de aktaran Yunan medyası, Fransız savaş uçaklarının da Doğu Akdeniz'de uçağını duyurdu. Yunanistan tarafından 12-22 Nisan tarihlerinde organize edilecek tatbikatta Fransa'nın yanı sıra ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya hava kuvvetleri de yer alacak.

ABD Özel Kuvvetleri ile tatbikat

Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunan ordusu, Türkiye'ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021'in başlamasıyla peş peşe tatbikatlara girişti. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.

Selanik'in kuzeyindeki Kılkış'ta zaman zaman kar altında gerçekleşen Pegasus 21 adlı yedi günlük son tatbikata, ABD ordusu Black Hawks helikopterleri ve özel kuvvetler askerleriyle katıldı. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Doğu Akdeniz'de helikopterlerin gerçek füzeler ateşlediği görüntüleri resmi internet sitesinde paylaştı. Resmi açıklamada en dikkat çekici bölüm ise, Türkiye'ye doğrudan mesajın verildiği tatbikatların iki ülkenin uzun vadeli güçlü ilişkilerini kanıtladığı ifadesiydi.

Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.

Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan'a özel bir ziyaret yaptı, rotası kuzeydeki Selanik'ten güneydeki Girit'e uzanıyordu. Suda Üssü'nü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le birlikte gezen Pompeo'nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı.

Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD'nin, bununla da kalmayıp Suda Üssü'ne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı. Eylül ayında neredeyse her gün Türkiye'yi manşetinden veren Yunan medyası, savaş gemisi haberini sevinç çığlıklarıyla sayfalarına taşıdı.

F-35 talebini televizyonda ilan etti

Rafale jetlerine kavuşmalarını bir 'kilometre taşı' olarak tanımlayan Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, canlı yayında hava kuvvetleri için yeni savaş uçakları satın alacaklarını duyurdu. 40 yeni savaş uçağı programının 18 Rafale jetinin alınmasıyla başladığını belirten Yunan Bakan, ABD'den beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını da isteyeceklerini ilk kez resmen açıkladı.

Yunan medyası, daha önce Yunanistan'a ilk F-35'lerin 2021'de gönderileceğini yazmıştı. Haberlere göre, ABD ilk etapta üç kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve jetler 25 Mart'taki törenlerde uçacaktı. Savunma Bakanı ayrıca Yunan ordusunun elindeki F-16'ların güncellenmeye başladığını, birkaç gün içinde ilk Yunan F-16 Viper modelinin ABD'ye uçacağını da aktardı. Atina yönetimi, her yıl 12 kaar F-16'yı en üst seviye olan Viper'e yükseltmeyi hedefliyor. Fransa'dan alınan Rafale jetlerinin kendi silahlarını taşıyacağını ve benzer silahların Türkiye'de bulunmadığını savunan Yunan bakan, "Hepimiz umalım ki silahları kullanmak zorunda kalmayalım" ifadesini kullandı.

Yunan medyası, hafta içinde Fransa'dan Belharra fırkateynleri de alınacağını yazmıştı. Bakan Panagiotopoulos, kararın bu yılın ilk yarısında verileceğini söyledi. Yunanistan'la fırkateyn pazarlığında olan diğer ülkeler Almanya, ABD, İspanya, Hollanda ve İngiltere.

Yerel medyadaki haberlerde Fransız üretimi Belharra fırkateynlerinin Türkiye'ye karşı son model uçaksavar füzeleri ve denizden denize füzelerle de donatılacağı ileri sürüldü.

Ege Denizi'nin ortasına Drone Üssü

Türkiye üretimi Bayraktar TB2 SİHA'ların Suriye ve Libya'dan sonra Dağlık Karabağ savaşının kaderini değiştirmesi, Atina yönetiminde tam anlamıyla büyük bir paniğe yol açtı.

Başlattığı silahlanma yarışında bütçeyi beş kat artıran Yunanistan, ayrıca İsrail'le de işbirliğine gitti. Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na İsrail'den satın alınacak insansız hava araçlarıyla bir drone üssü kurulacak.

Yerel medyadaki haberlere, Yunanistan'ın diğer insansız hava araçları programının detayları da yansıdı. Buna göre, Yunanistan yakın zamanda üç ayrı silahlanma programını hayata geçirecek.

Bunlardan ilki, Avusturya firması Schiebel'in ürettiği uzaktan kumandalı dört Camcopter S-100 helikopterinin alınması. Altı saat uçabilen helikopterler 25 milyon euro karşılığında Yunan donanmasına teslim edilecek.

Maksimum 220 kilometre hıza çıkabilen helikopterlerin 180 kilometre menzili var, 16 ülke tarafından kullanılıyor. Gelecekte helikopter iki ayrı güdümlü füzeyle donatılacak. Yunan medyası, aracın gece görüş sistemine sahip olduğunu, karada ve denizde 30 kilograma kadar hedefleri saptayabildiğini aktardı.

Silahlanma programında 55 milyon euroyu bulacak ikinci hamle ise, halihazırda Yunan ordusu tarafından kullanılan Le Sperwer ve Le Sperwer-B insansız uçaklarının yenilenmesi. Önceki modelleri havada altı saat kalabilen Fransız üretimi insansız uçakların yeni versiyonları 12 saate kadar uçabilecek, menzili ise 200 kilometreyi bulabilecek.

Üçüncü hamle ise Yunan ordusunun Türk Bayraktar TB2 SİHA'larıyla mücadele etmek için ABD üretimi T-6A Texan II'nin satın alınması. Haberlere göre, söz konusu tek motorlu uçağın maliyeti SİHA'ları tespit etmek için havalanacak F-16 ve Mirage'lara göre daha uygun.

İsrail Yunan pilotlarını eğitecek

Yunanistan, drone ordusu satın alacağı İsrail'le ayrıca askeri işbirliği için anlaşmaya vardı. Doğu Akdeniz'de de müttefik olan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre, Kalamata Havalimanı'nda bir pilot eğitim merkezi kurulacak.

22 yıl geçerli olacak anlaşmanın maliyeti ise 1 milyar 375 milyon euro. Kalamata'daki eğitim programında yalnızca Yunan Hava Kuvvetleri pilotları değil diğer ülkelerden pilotlar da eğitim alacak. Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasındaki müttefiklik anlaşmasına göre ise üç ülke birlikte tatbikatlar yapacak, istihbarat paylaşımına gidecek ve siber güvenlik alanında çalışacak.

Avrupa Birliği'nden beklediği desteği alamayan Yunanistan, Türkiye korkusuyla silahlanma yarışına hız verdi. Atina yönetimi, ekonomik darboğaza rağmen son 11 yılın en savunma bütçesini açıkladı. 2021 bütçesine göre, silahlanma payının beş kat arttığı görülüyor.

Yunanistan, gelecek yıl 5,49 milyar euroluk bir savunma bütçesi ayırdı. Bunun 2,5 milyar eurosu silahlanmaya harcanacak. Bu rakam, 11 yılın en yüksek düzeyi. Atina yönetimi, derin ekonomik kriz nedeniyle yıllar içinde savunma bütçesini düşürmüş ve harcamalar 2017'de 3,163 milyar euroya kadar inmişti.

Yunanistan'ın 2020'deki savunma bütçesi ise 3,39 milyar euroydu ve bu rakamın yalnızca 540 milyon eurosu silahlanmaya ayrılmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle Yunan ekonomisinde yüzde 10,5 küçülme beklenirken, Doğu Akdeniz'deki gerginlik 2021 savunma bütçesinde rekor bir artışa neden oldu.