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Dünya Türkiye'ye kafa tutuyordu... Ve Yunanistan çöküşte
Dünya

Türkiye'ye kafa tutuyordu... Ve Yunanistan çöküşte

Hazırlanan bütçe taslağına göre, koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri nedeni ile Yunanistan'da ekonomi bu yıl yüzde 8,2 küçüleceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 19:32:00 -
Türkiye'ye kafa tutuyordu... Ve Yunanistan çöküşte

Yunanistan'da hükümetin gelecek yıla ilişkin hazırladığı bütçe taslağı, GSYH'nin, koronavirüs nedeniyle bu yıl yüzde 8,2 azalması, gelecek yıl ise yüzde 7,5 artmasını öngörüyor.

Ekonominin daha da küçülmesi bekleniyor

Ülkede kamu borcunun bu yılın sonunda 337 milyar euro ile GSYH'ye oranının yüzde 197,4'e ulaşması; 2021'de ise 342 milyar euroya yükselerek ekonomideki genişlemeden dolayı GSYH'ye oranının yüzde 184,7'ye inmesi bekleniyor.

İşsizlik oranı yüzde 18,6'ya ulaştı

Bütçe açığının bu yıl GSYH'nin yüzde 6,2'sine denk gelmesi, gelecek yıl ise yüzde 1'e gerilemesi öngörülürken, işsizlik oranının bu yıl yüzde 18,6'ya ulaşabileceği, gelecek yıl ise ekonomik büyümeyle yüzde 16,5'e düşeceğinin öngörüldüğü dile getirildi.

Turizm gelirleri olumsuz etkilendi

Yunanistan'ın turizm gelirleri,koronavirüs saygınından kaynaklanan seyahat kısıtlamaları ile düşük kaldı.

Yunanistan'da ekonomi, koronavirüs turizm gelirlerini olumsuz etkilemesi sonucu bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 14 küçülerek resesyonda kalmaya devam etmişti.

Ülke, yakın geçmişte üst üste ekonomik krizler yaşadı

Yunanistan, sağlanan ucuz kredilerle özel tüketim ve kamu harcamalarının artması, cari açığın da tavan yapması sonucu 2010'da iflasın eşiğine gelmiş, 2010-2018'de Euro Bölgesi'ni sarsan borç krizinde ekonomik çıktısının yüzde 25'ini kaybetmişti. Ülke, kemer sıkma politikaları karşılığında IMF ve AB ile 3 kurtarma paketi imzalamak zorunda kalmıştı.

GSYH'ye oranında hala en yüksek ülkeler arasında

Yunanistan, 8 yıl süren kurtarma programının 20 Ağustos 2018'de sona ermesine rağmen kamu borçlarının GSYH'ye oranında hala en yüksek ülkeler arasında yer alıyor.

IMF, Yunanistan'ın borçlarını ödeme kapasitesinin tehlikeye girebileceğini söyledi

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF), geçen hafta yaptığı açıklamada, olumsuz risklerin ortaya çıkması halinde Yunanistan'ın borçlarını ödeme kapasitesinin tehlikeye girebileceğini, bu durumun da Avrupalı ortaklarından daha fazla destek alması anlamına geleceğini belirtmişti.

Avrupalı ortaklardan daha fazla destek gerekiyor

Yunanistan'ın orta vadeli kamu borcu geri ödeme kapasitesinin yeterli olmaya devam ettiği bildirilen IMF açıklamasında, "Önemli olumsuz riskler ortaya çıkarsa kamunun borçlarını geri ödeme kapasitesi tehlikeye girebilir. Bu da güçlü bir döngüsel mali düzenleme veya Avrupalı ortaklardan daha fazla destek gerektirir." yorumunda bulunmuştu.

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