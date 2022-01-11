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Gündem Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan Suriyeli kadın mayına bastı!
Gündem

Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan Suriyeli kadın mayına bastı!

Suriye’den Türkiye’ye kaçak geçiş yapmaya çalışan Suriyeli bir kadın mayına basması sonucu ağır yaralandı. Sağ ayağı kopan kadın hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 11:56:00 -
Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan Suriyeli kadın mayına bastı!

1. Hudut Alayı 2. Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu Sorumluluk alanından Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan Suriyeli Z.A. isimli kadın mayına bastı.

Meydana gelen patlamada sağ ayağı kopan kadın, sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandığı bildirildi.

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