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Medya Türkiye’ye İsrail’le ilgili flaş teklif! Bu olursa, gerçekten 10 numara olur
Medya

Türkiye’ye İsrail’le ilgili flaş teklif! Bu olursa, gerçekten 10 numara olur

Yeniakit Publisher
2024-07-30 14:25:00 -
Türkiye’ye İsrail’le ilgili flaş teklif! Bu olursa, gerçekten 10 numara olur

Star yazarı Yakup Köse, TBMM'de bekleyen kanun teklifiyle İsrail ordusuna katılanların cezalandırılmasını ve vatandaşlıklarının kaybettirilmesini talep etti. Köse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i terör devleti olarak tanımladığını ve müdahale edilebileceğini belirtti. HÜDA PAR'ın kanun teklifinin yasalaşması gerektiğini ifade eden Köse, İsrail terörüne bulaşmış kişilerin Türkiye'de yargılanmasını istedi. Köse, ses getiren yazısında şunları kaydetti:

Star yazarı Yakup Köse, TBMM'de bekleyen kanun teklifiyle İsrail ordusuna katılanların cezalandırılmasını ve vatandaşlıklarının kaybettirilmesini talep etti. Köse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i terör devleti olarak tanımladığını ve müdahale edilebileceğini belirtti. HÜDA PAR'ın kanun teklifinin yasalaşması gerektiğini ifade eden Köse, İsrail terörüne bulaşmış kişilerin Türkiye'de yargılanmasını istedi. Köse, ses getiren yazısında şunları kaydetti:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 158. sırada bekleyen bir kanun teklifi var. HÜDA PAR'ın verdiği kanun teklifinde, Türkiye'den terör devleti İsrail ordusuna katılıp soykırım suçuna iştirak edenlerin cezalandırılması, vatandaşlıklarının kaybettirilmesi ve malvarlıklarına el konularak Aile ve Gençlik Fonu'na devredilmesi yer alıyor.

Meclis 2 gün sonra tatile girecek. Bu 2 gün içerisinde mezkûr kanun maddesi öne alınıp TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp kanunlaşmazsa Kasım veya Aralık ayında TBMM'de görüşülmesi bekleniyor.

Dün sosyal medyada Filistinli bir babanın kucağında, terör devleti İsrail'in son saldırısında başı kopmuş bebeğinin başsız bedenini taşırken fotoğrafı paylaşılıyordu. Düşünün, bu vahşete sebep olanların arasında bizimle aynı kimliği taşıyanlar var ve bunlar yarın hiçbir şey olmamış gibi aramıza dönecekler. Bu kabul edilebilir mi?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'i terör devleti olarak tanımlıyor. Dün Rize'de partisinin il teşkilat toplantısında yaptığı konuşmada İsrail'e müdahale etmekten de bahsetti: "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım. Eğer biz bugün İsrail'e karşı önümüze gelen evelallah lafları yapıyorsak, onlarla bütün ticareti kestiysek, ilişkilerimizi kestiysek."

Başkan Erdoğan bir yandan İsrail'i terör oluşumu olarak görüyor ve diğer yandan da İsrail'in yaptığı terörü önlemek için müdahale edilebileceğini dile getiriyor ama ülkemizden birileri de kalkıp İsrail ordusuna katılmaya gidiyor. Bunun izahı yok!

Hem Türkiye hem de İsrail vatandaşı olanların, işgalci İsrail'in terör saldırıları bitene kadar, terörle mücadele kapsamında İsrail'e gitmeleri engellenmeli.

HÜDA PAR'ın vermiş olduğu kanun teklifi de ilk sıradan gündeme alınıp yasallaşmalı.

Dün İstanbul Beyazıt meydanında, Büyük Doğu Akıncıları Derneği öncülüğünde bir araya gelen Müslümanlar "Ülkemde Siyonist İstemiyorum" dediler. Meydanda toplananlar, Gazze'deki katliamlara katılan ve Türkiye Cumhuriyeti kimliği de taşıyan Siyonistlerin Türkiye'de yargılanmasını istiyorlar.

Evet, istiyoruz. İsrail terörüne bulaşmış teröristleri topraklarımızda istemiyoruz. İsrail terör unsurlarıyla mücadele etmek insan olmanın gereğidir.”

 

 

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