Türkiye'ye girmeye çalışan terörist sınırda enselendi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan bir terör örgütü PYD/PKK mensubu güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.