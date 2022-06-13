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Aktüel Türkiye'ye girmeye çalışan terörist sınırda enselendi
Aktüel

Türkiye'ye girmeye çalışan terörist sınırda enselendi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan bir terör örgütü PYD/PKK mensubu güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 14:48:00 -
Türkiye'ye girmeye çalışan terörist sınırda enselendi

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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