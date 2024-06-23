Türkiye'ye geliyor: Chery'nin 1.000 km menzilli elektrikli sedanı Türkiye'de! Radikal karar haberi geldi

Chery, hızla genişleyen yeni enerjili araç pazarına yönelik yeni amiral gemisi modeli ARRIZO 8 PHEV'i son derece dinamik olan Türkiye pazarında tanıtmaya hazırlanıyor. Lüks sınıfa hitap etmek üzere tasarlanan ARRIZO 8 PHEV, ismini aldığı suyun zarif estetiğini en ileri teknolojiyle kusursuz bir şekilde birleştirerek benzersiz bir sürüş deneyimi vadediyor.

ARRIZO 8 PHEV, İspanyolca “damlacık”, “dalgalanma” ve “dalga” anlamına gelen “RIZO” kelimesinden esinlenerek “Su Parıltısı” temasını benimsiyor. Bu tasarım felsefesi, suyun akışkan güzelliğini ışığın parıltılı etkileşimiyle bütünleştirerek, yalın bir zarafet ve yüksek çekicilik yansıtan bir araç ortaya koyuyor.

ARRIZO 8 PHEV derin, keskin farları ve dikkat çekici sis lambası tasarımıyla dinamik ve şık bir ön cephe görünümü sergiliyor. Bu unsurlar sadece daha iyi bir görüş sunmakla kalmıyor, aynı zamanda aracın görünümüne ek bir cazibe katıyor. Modelin ön ızgarası ise görsel genişliğini artırarak yolda güçlü bir duruş sağlıyor. ARRIZO 8 PHEV, özellikle önde başlayan ve pürüzsüz bir şekilde arkaya doğru akarak ritmik bir hareket hissi yaratan tavan çizgisiyle son derece akıcı ve aerodinamik bir tasarım ortaya koyuyor.

Diğer taraftan aracın yan profili, aerodinamiği tasarımla bütünleştirerek düşük sürtünme ve enerji verimliliğini dengeliyor. Bu titiz yaklaşım sadece performansı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Chery'nin gelişmiş tasarımı teknolojik yeniliklerle birleştirme konusundaki kararlılığını da vurguluyor.

ARRIZO 8 PHEV, araç güvenlik derecelendirme sistemine göre A+ sınıfı gövde yapısı ve 2790 mm’lik sınıfında lider aks mesafesi ile oldukça ferah bir iç mekan ve gösterişli bir dış siluet sunuyor. Modelin 18 inçlik jantları, lüks ve sofistike özelliklerini vurgulayarak görsel etkiyi daha da güçlendiriyor.

ARRIZO 8’in omuz çizgisi altın orana sadık kalarak doğal güzelliği vurgularken, yanlardaki dinamik karakter çizgileri çöl manzaralarında rüzgarın hızlı hareketini çağrıştırıyor. Özel ışık imzasıyla vurgulanan arka tasarım ise aracın estetiğine dinamizm ve fütürizm duygusu katıyor. Bununla birlikte modelin aydınlatma ve karmaşık çok kollu jant tasarımları, lüks ve dinamik cazibesini artırıyor.

ARRIZO 8 PHEV, sofistike tasarımını dikkat çekici bir şekilde gözler önüne seriyor. Kendine özgü dış tasarımıyla bu otomobil, ailenin zarif estetiğini dinamizm ile kusursuz bir şekilde bütünleştirerek dikkat çeken benzersiz bir tarz ortaya koyuyor. Gerek iç, gerekse de dış tasarımda her bir ayrıntısı büyük bir özenle şekillendirilen ARRIZO 8 PHEV, üst sınıf araçlara özel lüks yansıtan, kusursuz, rafine ve yenilikçi tarzıyla büyük beğeni topluyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Araç, çevre bilincine sahip sürücüler için menzil kaygısını ortadan kaldırmasıyla da önemli bir misyon üstleniyor. AC ve DC olmak üzere çift şarj modlarını destekleyen aracın bataryası, DC hızlı şarj ile sadece 19 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor.

Bekleme sürelerini önemli ölçüde kısaltan bu seçeneğin yanı sıra AC şarj ile bile aracın bataryasını sadece 3 saat içinde yüzde 20’den yüzde 100’e kadar şarj etmek mümkün. ARIZZO 8 PHEV’de sunulan kompakt ve hafif entegre şarj soketi, saklamayı kolaylaştırırken kullanıcılara sorunsuz şarj için esneklik ve kolaylık sağlıyor.

Ayrıca, araç, yaşamın her alanına çevre dostu yaşamı entegre ederek kamp, piknik veya acil durumlar için ideal olan 3,3 kW besleme gücü sunan bir V2L harici deşarj teknolojisine de sahip.

Chery için yeni enerji sektöründe önemli bir kilometre taşını temsil eden ARRIZO 8 PHEV, şirketin teknolojik uzmanlığını, tüketici ihtiyaçlarına ilişkin öngörüsünü ve ulaşımın geleceği için gelecek vizyonunu ortaya koyuyor. Çevre dostu ulaşımı teşvik eden marka, Türk otomotiv endüstrisini daha çevre dostu ve akıllı bir geleceğe yönlendirmeyi ve ulaşımda yeni bir dönemin başlangıcında öncü olmayı hedefliyor.