Türkiye’ye gelen yılın ilk turist gemisi Kuşadası Limanı’na yanaştı

Türkiye’ye 2019 turizm sezonunun ilk kruvaziyer gemisi geldi. 107 günlük dünya turuna çıkan 550 turisti taşıyan gemi Kuşadası Limanı’na demirledi.

11 Kasım 2018 tarihinde İngiltere’nin Southampton limanından binen çoğunluğu İngiliz 550 turistle dünya turuna çıkan ve bu kapsamda 22 ülke ve 35 limanı ziyaret etmeyi planlayan Bahama bayraklı Black Watch gemisi turun 99. gününde sabah saatlerinde Kuşadası’na geldi. Gemiden inen turistlerin büyük çoğunluğu otobüslerle Efes Antik Kenti, Meryemana Evi, Didim, Milet ve çevredeki tarihi ve turistik yerlere götürüldü. Turistlerin bir kısmı da Kuşadası çarşılarında gezdi. 107 günlük dünya turuna çıkan ve 372 de mürettebatı bulunan Black Wacth isimli gemi, Kuşadası ziyaretinin ardından akşam saat: 20.00’de bir sonraki durağı olan İtalya’nın Napoli kentine gitmek üzere Kuşadası Limanı’ndan ayrılacak.