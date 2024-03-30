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Yaşam Türkiye'ye flaş tarih verildi! Şoke eden olay: İzlanda'dan vuracak, Türkiye'yi etkileyecek
Yaşam

Türkiye'ye flaş tarih verildi! Şoke eden olay: İzlanda'dan vuracak, Türkiye'yi etkileyecek

Yeniakit Publisher
2024-03-30 15:39:00 - 2024-03-30 15:42:28
Türkiye'ye flaş tarih verildi! Şoke eden olay: İzlanda'dan vuracak, Türkiye'yi etkileyecek

Meteorolojik kaynaklar tarafından Türkiye'ye flaş tarih verildi. İzlanda'dan vuracak, Türkiye'yi etkileyecek. Ülkemizin geniş kesimlerine yayılması bekleniyor.

 

Türkiye'de önümüzdeki günlerde ilginç hava olaylarının hakim olması bekleniyor. Meteorolojik kaynaklar tarafından Türkiye'ye flaş tarih verildi. İzlanda'dan vuracak, Türkiye'yi etkileyecek. Ülkemizin geniş kesimlerine yayılması bekleniyor.

 Meteoroloji Bey hesabından konu hakkında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi

"Flaş gelişme : Nisan ikinci haftası İzlanda kökenli alçak basınc sistemi ülkemizi etkileyerek batı bölgeler başta olmak üzere tamamına yakınında yağışlı havaya neden olması beklenirken hava ılık kalacak."

Türkiye'ye flaş tarih verildi. İzlanda'dan vuracak, Türkiye'yi etkileyecek - Resim : 1
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