Türkiye'ye flaş 29 Haziran uyarısı! Az önce duyuruldu! Bu, hiç ama hiç hesapta yoktu
Meteorolojik kaynaklar tarafından Türkiye'ye çok önemli 29 Haziran uyarısı yapıldı. Uyarı planları da etkileyeceğe benziyor.
Meteorolojik kaynaklar tarafından Türkiye'ye çok önemli 29 Haziran uyarısı yapıldı. Uyarı planları da etkileyeceğe benziyor.
Türkiye'de yaşayan vatandaşlar 9 günlük bayram tatilinin tadını çıkarmaya başladı. Çok sayıda vatandaş havaların ısınmasını da fırsat bilerek tatil bölgelerine akın etti. Herkes havaların sıcak gideceğini tahmin ediyor. Ancak meteorolojik kaynaklardan flaş bir açıklama geldi.
Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda, "Bayramın 2. günü Rusya üzerinden yurdumuza serin hava atağı olabilir. Böyle bir sinyal almaya başladık, netleşmedi. Gelirse 4-5 derecelik düşüş ve yerel yağışlar oluşabilir. Akdeniz ve Ege hattı etkilenmez..." ifadelerine yer verildi.
Denize girecekler dikkat!
Bayramda denize girme planı yapan vatandaşların soğuk havaya karşı dikkatli olması gerektiği ifade edildi. Vatandaşlar aksi takdirde hastalık riski ile karşı karşıya gelecek.
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