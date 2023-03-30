Türkiye'ye duyurdu: Marport'a 200 milyon dolarlık yardım eli daha da artacak! Yardım olmak için geliyor!

Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Türkiye'nin rekabet gücü ile bölgesel ve küresel ticareti artırmaya yardımcı olmak için Marport Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (Marport) 200 milyon dolarlık finansman paketi sağlayacağını duyurdu.

IFC'den yapılan açıklamada, şirketin, Türkiye ve Karadeniz bölgesi için kritik bir sevkiyat ve geçiş merkezi olan Marport terminalinin işletmecisi olduğu bildirildi. Türkiye'nin Marmara kıyısında yer alan Marport'un, ülkedeki en büyük üçüncü konteyner terminali olduğu belirtilen açıklamada, Karadeniz çevresindeki bölgesel ticaretin yanı sıra ithalat ve ihracata dayalı yüklerin elleçlenmesi yoluyla uluslararası ticareti destekleyen stratejik öneme sahip bir altyapı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, IFC'nin finansmanın Marport'un terminal rıhtımlarını genişleterek ve yenileyerek daha büyük gemilere verilen hizmeti iyileştirmesi için bir sermaye harcaması programını destekleyeceği, şirketin ayrıca fonları yeni çevre dostu vinçler satın almak ve mevcut bir köprü kredisini yeniden finanse etmek için kullanacağı aktarıldı.

ÜÇTE BİRİ SERA GAZI EMİSYONLARINI AZALTMAK İÇİN KULLANILACAK

Finansmanın IFC'nin 105,5 milyon dolarlık kendi finansmanından ve uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan 94,5 milyon dolardan oluştuğu belirtilen açıklamada, finansman paketinin üçte birinden fazlasının sera gazı emisyonlarını azaltmak için enerji açısından daha verimli ekipman kullanmayı hedefleyen şirket ile iklim finansmanı için ayrıldığı bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Marport Başkanı Özgür Kalelioğlu, deneyimli ekipleri ve güçlü kapasiteleri ile ithalatçı ve ihracatçılara ticari strateji ve maliyet yönetimi açısından avantajlı bir konum sağlayarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunduklarını kaydetti. Kalelioğlu, "Kapasitemizi sürekli olarak geliştirmeye çalışırken yeni yatırım fırsatlarına açığız." ifadesini kullandı. IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer de altyapı kalitesinin iyileştirilmesinin Türkiye'nin küresel rekabet gücü için hayati önem taşıdığını, eşsiz coğrafi konumunun Karadeniz Bölgesi'nin kalkınmasının artırılmasında kilit rol oynadığını vurguladı. Schloemer, "IFC'nin finansmanı, uzun vadeli finansmana erişimin son derece sınırlı olduğu zorlu bir dönemde Türkiye'nin rekabet gücünü desteklemeye de yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

MARPORT NEDİR

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Marport, Türkiye'nin gelecekteki büyümesine katkı sunacak sürdürülebilir kapasite sağlayacak Marport konteyner terminalini geliştirmek ve işletmek amacıyla Arkas ve TIL'in ortak girişimi olarak 2001 yılında kuruldu.İstanbul Ambarlı Limanı tesislerinde yer alan Marport, Avrupa yakasında TEM ve E-5 otoyollarına bağlantısı ile aerodinamik operasyonların yanı sıra hinterlandına da erişim sağlıyor.Devam eden teknoloji, ekipman ve altyapı yatırımları ile Marport'un yıllık kapasitesi 2018 yılı itibarıyla 2,3 milyon TEU'ya ulaştı. Marport, Marmara bölgesindeki konteyner trafiğinin yüzde 18'ini ve ülke genelindeki konteyner trafiğinin yüzde 12'sini yönetiyor