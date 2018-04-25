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Türkiye'ye doğrudan yatırım yüzde 15 azaldı

Türkiye'ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 azalarak 1 milyar 113 milyon dolar olarak gerçekleşti.

25 Nisan 2018 Çarşamba 18:35
Türkiye'ye doğrudan yatırım yüzde 15 azaldı

Ekonomi Bakanlığı, şubat ayına ilişkin "Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni"ni yayımladı.

Buna göre, şubatta 511 milyon dolarlık uluslararası net doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. Ocak-şubat döneminde ise net doğrudan uluslararası yatırım girişi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 düşüş göstererek, 1 milyar 113 milyon dolar oldu.

Şubatta 280 milyon dolar sermaye girişi görülürken, nakit sermaye girişinin 200 milyon dolarlık bölümü Avrupa Birliği (AB), 65 milyon dolarlık kısmı Asya ülkeleri kaynaklı yapıldı. 

Şubatta 651 uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruldu, 9 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti.

Söz konusu dönemde kurulan bin 295 uluslararası sermayeli şirketin 876'sının Yakın Doğu ve Ortadoğu ülkeleri, 152'sinin AB, 95'inin ise Kuzey Afrika ülkeleri ortaklı şirketler olduğu belirlendi.

Verilere göre, şubat sonu itibarıyla Türkiye'deki uluslararası sermayeli şirket ve şube sayısı 53 bin 382'ye ulaştı. 6 bin 898 yerli sermayeli şirkete uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. Böylece toplamda 60 bin 280 uluslararası sermayeli şirket faaliyette bulundu.

Uluslararası sermayeli şirketlerin ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise AB ülkeleri ortaklı girişim sayısının 22 bin 744 ile birinci sırada bulunduğu tespit edildi. Bunların içinde Almanya 7 bin 185 şirket ile ilk sırayı aldı. Bu ülkeyi 3 bin 102 şirketle İngiltere ve 2 bin 815 şirketle Hollanda takip etti.

Söz konusu şirketlerin illere göre dağılımında ise 36 bin 653 ile İstanbul başı çekerken, bu ili 5 bin 322 şirketle Antalya, 3 bin 129 şirketle Ankara, 2 bin 609 şirketle İzmir izledi.

İstanbul'daki uluslararası sermayeli şirketler, başta toptan ve perakende ticaret (14 bin 356) olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (6 bin 352) ile imalat sanayisi (4 bin 326) sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 18:35
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