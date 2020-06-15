Türkiye'ye doğalgaz ihracatının durması terör kaynaklı

Münübe Yılmaz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Türkiye'ye yapılan doğalgaz ihracatının durmasının devam etmesinin sebebinin Türkiye'de gerçekleşen terör saldırıları ile alakalı olduğunu söyledi. Terör saldırıları ile ilgili olarak, 'Bu, Türkiye sınırları içerisinde yapılan terör saldırısı dolayısıyla oldu ve karşı taraf, ilk olarak zararı telafi etmelidir' açıklamasında bulunan Musevi, konunun siyasi bir sebebi olmadığını dile getirdi. Dışişleri Bakanı Zarif'in Türkiye ziyaretinde konu ile ilgili görüşüleceğini kaydeden Musevi, sorunun en kısa sürede çözülerek doğalgaz ohracatına başlamak istediklerini belirtti. Musevi, Zarif'in Türkiye ziyareti ile ilgili "İran,Türkiye ve Rusya Başkanları video konferansı muhtemelen yapılacak ve bu ziyarette de bu konu ele alınarak bir tarih belirlenecek' açıklamasında bulundu.