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Ekonomi Türkiye'ye dev yatırım! Tam 1.7 milyar dolar...
Ekonomi

Türkiye'ye dev yatırım! Tam 1.7 milyar dolar...

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 2020'de 1.7 milyar dolar ile en büyük yatırımı Türkiye'ye yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 15:59:00 -
Türkiye'ye dev yatırım! Tam 1.7 milyar dolar...

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) yapılan açıklamada, Banka'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının damga vurduğu 2020'de Türkiye ekonomisine destek verdiği belirtildi.

Banka'nın, Türkiye'deki yatırımlarını 700 milyon avro artırarak 33 projeye toplam 1,7 milyar avro yatırım yaptığı bildirilen açıklamada, 2019'da EBRD'nin Türkiye'de 35 projeye 1 milyar avroluk yatırım yaptığı hatırlatıldı.

Faaliyet gösterilen ülkelerin tamamında geçen yıl 411 projeye toplam 11 milyar avroluk yatırım yapıldığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin, en fazla yatırım yapılan ülke konumunda olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, EBRD'nin, bu zor zamanlarda müşterilerine ve yatırım yaptığı ekonomilere desteğini artırdığını belirterek, "Türkiye'de temel tıbbi ekipmanların satın alınması için acil finansman sağladık ve kriz boyunca özel sektör operasyonlarının, büyüme ve sürdürülebilirlik planlarının salgın nedeniyle aksamaması için yardımcı olduk." ifadesini kullandı.

Tuerkner, 2021 planlarına ilişkin de "2021'de odak noktamız, sadece şirketlerin krizde hayatta kalmalarını desteklemek değil, aynı zamanda daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir yapıda olmalarına yardımcı olmak olacak. Salgının üstesinden gelmek için çalışırken, dünyanın en büyük riskini, iklim değişikliğini unutmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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