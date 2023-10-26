Türkiye'ye deniz üstü RES (elektrik santrali) için yeni hamle, Türkiye kararı: resmen oraya 7,9 milyon euro hibe ediyor
Türkiye'nin enerji alanında attığı adımların ardından flaş haberi geldi: 7,9 milyon euro karşılıksız destek sağlayacak! IBRD dünyaya resmen duyurdu, kararını açıkladı.
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), Türkiye'ye deniz üstü rüzgar enerjisi santrali (RES) saha geliştirme çalışmalarında kullanılmak üzere 7,9 milyon euro karşılıksız destek sağlayacak.
IBRD’nin hibe desteğiyle ilgili milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. IBRD, AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Vakıf Fonu idarecisi sıfatıyla Türkiye'ye RES saha geliştirme çalışmalarında kullanılmak üzere 7,9 milyon euro büyüklüğünde hibe kaynak sağlayacak.
Anlaşmaya göre 7,9 milyon euroluk kaynak, seçilen su altı sahalarda riskleri ortadan kaldırmak, kurumsal kapasiteleri güçlendirmek ve Türkiye'nin deniz üstü rüzgar enerjisi üretimine yönelik yatırım potansiyelini geliştirmesine yardımcı olmak için kullanılacak. Hibe, deniz üstü RES saha geliştirme çalışmaları kapsamında, çevresel ve sosyal kısıt analizi, teknik, yasal, ekonomik analizler ve kapasite geliştirme gibi konularda kullanılacak. Anlaşmada hibenin kapanış tarihi 31 Mayıs 2025 olarak belirtildi.
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Enerji Sektörü Programı Faz IV-Deniz Üssü Rüzgar Enerjisini Destekleme Projesi’nin ön protokolü 28 Ağustos 2023 tarihinde imzalanmıştı. enerjigunlugu' aktardığı bilgide: IBRD, Uluslararası Kalkınma Vakfı IDA ile birlikte Dünya Bankası'nı oluşturan iki büyük kurumdan biri olarak tanınıyor.
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