Türkiye'ye büyük övgü: Azerbaycan 30 yıl sonra ilk defa...

YENİ AKİT/ANKARA

Yeni Akit Gazetesi'nin de Azerbaycan'ın yanında durduğunu bildiklerini ifade eden Alesger; "27 Eylül, Azerbaycan tarihine zafere götüren yolun başlangıç tarihi olarak geçti. Azerbaycan, 44 Günlük Vatan Savaşı`nın başladığı bu tarihten itibaren iki cephede mücadele etti: Gerçek savaş meydanında ve dezenformasyon savaşında." dedi.

Azerbaycan, 44 gün içerisinde bu iki cephede savaş verdi ve her iki savaşı galibiyetle bitirmeyi başardı.

İkinci Karabağ Muharebesi devam ederken Azerbaycan`ın verdiği enfarmasyon savaşı hakkında açıklamalarda bulunan Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger, Azerbaycan`ın her iki cephede de başarılı olmasının nedeni olarak Türkiye faktörünü olduğunu söyledi.

Alesger, “Azerbaycan halkı, Baş Komutan İlham Aliyev`in savaş emrini sevinçle karşılayarak 30 yıl bekledikleri günün nihayet gelmesinden büyük mutluluk duydular. Halkın, Ordunun birliği ve Baş Komutan`ın askeri-siyasi taktikleri sonucu Karabağ işgalden kurtarıldı ve yılların hasreti sona erdi.

Vatan Savaşı devam ederken bizler iki cephede savaşıyorduk. Bir gerçek savaş meydanında, ikincisi ise bilgi savaşında tüm gücümüzle mücadele ediyorduk” dedi.

“Bize cephede Türkiye`nin Bayraktar`ı, bilgi savaşında ise Türk medyası büyük destek verdi” diyen Agil Alesger, “Türk medyası dünya medyasının bir parçasıdır. Türk medyası dünyada güvenilir bilgi kaynağı olarak bilindiğinden karşı tarafın dezenformasyon yayma çabaları sonuçsuz kaldı. Ermenilere Rus ve Fransız medyası destek verdi, Ermeni lobisi bütün gücünü sarf ederek Azerbaycan`a karşı güçlü psikolojik savaş yürüttü. Fakat Azerbaycan, 30 yıl sonra ilk defa hem cephede hem de bilgi savaşında zafer kazandı” ifadelerini sözlerine ekledi.

Agil Alesger, Aliyev`in medya savaşını da kendisinin yürüttüğünü belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Aliyev, Karabağ Savaşı sırasında dünya medyasına verdiği 30`dan fazla röportajda tüm provokatif soruları ustalıkla yanıtlayarak bütün argümanları çürüttü.

Bir daha söylemekte fayda var ki, enformasyon savaşında Azerbaycan`ın kazanmasının esas nedenlerinden biri de Türkiye`nin verdiği destekti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun`un başkanlığı ile yürütülen çalışmaların sonucu olarak Bayraktar`nın cephede Ermenileri mahvettiği gibi, usta Türk kalemleri de Ermeni, Rus, Fransız yalanlarını ortaya çıkararak, onların tüm iddialarını darmadağın ettiler”

Alesger, “Azerbaycan ve Türkiye arasındaki medya köprüsünün, iki ülke bağlarının daha da sağlamlaştırılmasında ve yüksek stratejik düzeye varmasında önemli rol oynayacağından eminiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.