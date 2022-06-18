Türkiye'ye bununla mı kafa tutacaksınız? Yunanistan'ın çakma Bayraktar'ı dalga konusu oldu

yeniakit.com.tr

Türkiye'ye aklınca kafa tutup provokasyon peşinde koşan Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan yeni İHA'sını görücüye çıkardı. 60 kadar Yunan bilim adamı ve mühendis tarafından geliştirilen oyuncak "drone"dan hallice İHA görenleri adeta gülme krizine soktu.

"Archytas" adı verilen drone, Türkiye-Yunanistan sınır hattını ve adaları gözetlemek amacıyla geliştirildi.

Yunan Maliye Bakanlığı tarafından finanse edilen "Archytas"ın Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 SİHA'ya benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Yunan uzmanlar tarafından "Yunanistan'ın gökzüyündeki gözü" olarak nitelendirilen "Archytas", dört pervaneli basit bir elektrik motoruyla çalışıyor ve anca 9 saat havada kalabiliyor. "Archytas"ın mühimmat taşıyabilme özelliği ise bulunmuyor.

Yunanistan'ın dronedan hallice İHA'sı sosyal medyada alay konusu olurken, "Dosta korku düşmana güven verdiler", "Yapa yapa anca bunu mu yapabildiniz?", "Türkiye'ye bununla mı kafa tutacaksınız?" şeklinde yorumlar yapıldı.