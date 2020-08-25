Türkiye'ye bölgeden petrol müjdesi! Uzmanlar öyle bir bilgi verdi ki...

Türkiye’nin Karadeniz’de keşfettiği 320 milyar metreküp doğalgazın ardından gözler Zonguldak’ın 170 kilometre açıklarında bulunan Tuna-1 kuyusuna çevrildi.

Temmuz ayından bu yanada bölgede bulunan ve dokuzuncu sondaj sonrası doğalgazı keşfeden Fatih de aramalarına devam ediyor.

Yavuz sondaj gemisi Doğa Akdeniz’de yer alırken yeni sismik araştırma ve sondaj gemimiz Kanuni’nin ise kısa süre içerisinde arama çalışmalarına başlayacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar tarihi keşfin ardından benzer müjdelerin gelebileceğini belirtiyor. Özellikle İsrail’in 2009 yılında ilk olarak Tamar’da sonra Leviathan’da peş peşe keşiflerle 1 trilyon metreküp doğalgaz keşfinin benzerinin Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de Türkiye lehine olabileceği konuşuluyor.

Karadeniz’de 7 trilyon 600 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunurken bölgede doğalgaz ve petrol yan yana, alt alta ya da üst üste olabileceği tahmin ediliyor.