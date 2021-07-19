Türkiye'ye acil yardım çağrısı! Firavun yönetiminden yeni skandal: Mısır'dan kurban yardımlarını engeleme girişimi!

Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Doç. Dr. İbrahim Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mısır Hava Yolları, Türk Kızılay, Deniz Feneri, Cansuyu, Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneğinin de aralarında olduğu yardım kuruluşlarının şahsi ve kurumsal bagajlarını, uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak Kahire'de tutuyor." dedi.

Bagajları ve insani yardım malzemelerini 5 gündür alıkoyuyor

Türk sivil toplum kuruluşlarının 5 gün önce İstanbul'dan Kahire aktarmalı Çad'a ulaştığını belirten Erdoğan, talep ve şikayetlerine rağmen şu ana kadar bagajları ve insani yardım malzemelerinin Çad havalimanına ulaştırılmadığını ifade etti.

Erdoğan, çeşitli sağlık problemleri olduğunu, ilaçlarının da alıkonulan bagajlarda bulunduğunu belirtti.

Türkiye'den acil yardım bekleniyor

Firavun Sisi yönetimindeki Mısır'ın skandal alıkoymasına karşı, Türk vatandaşları ve STK'lar Türkiye'den acil yardım beklediği bildirildi.