Türkiye'ye 333 milyon liralık rakam şaşırttı: Sürpriz yatırım kararı: Bakın Avrupa’nın zirvesine çıktı, ilan etti

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin "Video Oyun Endüstrisi" raporuna göre, Türk oyun girişimlerine geçen yılın ilk yarısında yapılan yatırımların tutarı 333 milyon doları buldu. Türkiye'yi 158 milyon dolarla İngiltere, 60 milyon dolarla Norveç, 53 milyon dolarla Finlandiya ve 24 milyon dolarla İsveç takip etti.

Türk oyun sektörü yatırımda Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin hazırladığı "Video Oyun Endüstrisi" raporunda, Türk oyun girişimlerine son dönemde yapılan yatırımlarla sektörün Avrupa'daki en büyük yatırımcı konumuna yükseldiği belirtilirken İstanbul'un da Avrupa'da oyun sektöründe en fazla anlaşmanın gerçekleştirildiği ikinci şehir olduğu ifade edildi.

Türkiye'deki aktif oyun stüdyo sayısı 522

Rapora göre, Türkiye oyun ekosistemi, 2018'den itibaren ortaya çıkan başarılarıyla dünya gündemine yerleşirken İstanbul'da 331 ve Ankara'da 108 olmak üzere Türkiye'deki aktif oyun stüdyo sayısı 522'ye ulaştı. Türk oyun girişimlerine 2022 yılının ilk yarısında 333 milyon dolar yatırım yapıldı. Böylece Türkiye, sektörde Avrupa'daki en büyük yatırımcı konumuna yükseldi.

Avrupa'nın ilk 5’i Türkiye'ye yaklaşamadı

Türkiye'yi 158 milyon dolarla İngiltere, 60 milyon dolarla Norveç, 53 milyon dolarla Finlandiya ve 24 milyon dolarla İsveç takip etti. Sıralamadaki 4 ülkenin toplam yatırımı, Türkiye'deki tutarın gerisinde kaldı.

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Sektöre yapılan yatırımların 2022'de 2021'e kıyasla yaklaşık yüzde 60 arttığı görüldü. Oyun sektörüne 2017'de 3 adetle 0,6 milyon dolar yatırım yapılırken 2018'de bunun 8 adetle 1,8 milyon dolara, 2019'da 6 adetle 8,4 milyon dolara, 2020'de 17 adetle 14,4 milyon dolara, 2021'de 52 adetle 264 milyon dolara çıktığı görüldü.

2022'de ise 23 adetle tutar 424,7 milyon dolar oldu. İstanbul, geçen yıl Londra'nın ardından Avrupa'da oyun sektöründe en fazla anlaşmanın gerçekleştirildiği ikinci kent oldu. İstanbul, dünya genelindeki değerlendirmede ise 5'inci sırada yer aldı.

Türkiye'de video oyunlarına gösterilen ilginin de dünya ortalamasının üzerinde olduğu görüldü. Dünya ortalamasında yüzde 81,9 olan bu oranın Türkiye'de yüzde 92,3'ü bulması dikkati çekti.

Ocak 2022'de dünyada en çok video oyun oynayan 7'nci ülke konumunda olan Türkiye, bu yılın ocak ayı itibarıyla 5'inci sıraya çıktı. Ülkede oyunların segmentlerine göre ciroları incelendiğinde, pazarın en büyük bölümünü 2023'te 1 milyar 168 milyon dolar pazar hacmine sahip mobil oyunların oluşturduğu gözlemlendi.

Oyunlar en çok mobilden oynanıyor

Türkiye'de 42 milyon oyuncunun mobilden, 24-25 milyon oyuncunun bilgisayardan ve yaklaşık 15 milyon oyuncunun ise konsolda oyun oynadığı tespit edildi. Söz konusu oyuncuların yüzde 52'sini erkeklerin, yüzde 48'ini ise kadınların oluşturduğu belirlendi.