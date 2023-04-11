Türkiye'ye 24 milyon dolar kaçıran isim askerlik yapınca kurtuldu! Mahkemeden akılalmaz karar

Moskova’da bir mahkeme, şişirilmiş faturalarla Türkiye’den inşaat malzemesi alarak 24 milyon doları yasa dışı yurt dışına transfer eden bir iş insanı hakkındaki gıyabi tutuklama kararını, Ukrayna’daki askeri operasyona katılması nedeniyle iptal etti.



Aleksandr Dagutsa adlı kişi uzun süre İnterpol’ün kırmızı bülteni ile aranmış, gıyabi yargılama devam ederken orduya katılıp cepheye gittiğini beyan etmişti.



İddianameye göre, hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istenen Dagutsa, Moskova’da kurduğu bir şirket üzerinden, bir parti inşaat malzemesi için Türkiye’deki bir şirketin hesabına 24 milyon dolar aktarmış, ancak sadece 263 bin dolar değerinde mal aldığı saptanmıştı.



Avukatı müvekkilinin özel askeri operasyona gönüllü olarak gittiğini bildirdi. RBC’nın haberine göre, önce orduya ve Wagner grubuna katılım başvurusu reddedilen Dagusta’nın daha sonra Novorossiysk’teki askerlik şubesi üzerinen orduya sözleşmeli asker olarak alındığı, bazı çatışmalara katılıp madalya aldığı, mahkemeye komutanından referans mektubu sunduğu iddia edildi.



Avukatı aracılığıyla "zafere kadar özel operasyona katılacağını” söyleyen şahıs hakkındaki gıyabi tutuklama kararının, askerlik görevini tamamlayana kadar iptal edildiği bildirildi.

Turkrus