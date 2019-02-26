“Türkiye’ye 13.2 milyar dolarlık yatırım geldi”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ve SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Zaur Gahramanov, ekonomi gazetecileri ile bir araya geldi. Arda Ermut, Türkiye’nin, geçen yıl 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarına ulaştığını ve en çok yatırım yapan iki ülkenin Hollanda ve Azerbaycan olduğunu söyledi. Ermut, “Azerbaycan örneğinde yatırımcı şirket olan SOCAR, çok doğal bir şekilde ortada ve söz konusu rakamlar yol gösterici. Bizim resmi rakamlarımızda, Azerbaycan’dan gelen yatırımlar toplam 6,3 milyar dolar gözükse de sadece SOCAR’ın Türkiye’de yaptığı yatırımlar, yaklaşık 15 milyar doları buldu” ifadelerini kullandı.

“Bazı gelişmeler olabilir”

Ermut, Honda’nın açıklamalarına ilişkin soru üzerine, “Otomotivde piyasadan çıkma anlamında gelişme olmayacak ama yeni oyuncuların girmesi anlamında önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler olabilir” dedi. Arda Ermut, dünyada hiçbir ülkenin, hiçbir uluslararası kuruluşun yurtdışına giden doğrudan yatırımlarla yurtiçine gelen yatırımları karşılaştırıp “bu yatırımlar kaçıyor” gibi bir değerlendirme yapmadığını belirtti.

“Buradaki kanunlar ve teşvikler hiçbir ülkede yok”

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov da Türkiye’nin kapılarını yatırım için açtığını belirterek, “SOCAR olarak 15-16 ülkede iş yapıyoruz. Ancak Türkiye’deki kanunlar ve teşvikler hiçbir ülkede yok” ifadesini kullandı. Türkiye’nin bölgede potansiyeli en yüksek ülke olduğunu vurgulayan Gahramanov, “Türkiye’nin ekonomik gücüne ve siyasi istikrarına güvenimiz tam” diye konuştu.