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Türkiye'ye 13 milyar dolarlık yatırım!

Açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "Türkiye, geçen yıl 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarına ulaştı" ifadelerini kullandı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:14
Türkiye'ye 13 milyar dolarlık yatırım!

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut doğrudan yatırım oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ermut yaptığı açıklamada, "Türkiye, geçen yıl 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarına ulaştı." dedi.

Ermut, geçen yıl Türkiye'de en çok yatırım yapan iki ülkenin ise Hollanda ve Azerbaycan olduğunu aktarırken "Dünyada doğrudan yatırımların yüzde 1,5'ini almak istiyoruz. Önce 18 milyar dolara, sonra da 20-25 milyar dolar bandına ulaşmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Yeni oyuncular girebilir

Ermut, Otomotivde piyasadan çıkma anlamında gelişme olmayacağını belirtirken, ileriki dönemlerde yeni oyuncuların girmesi anlamında gelişmelerin olabileceğini aktardı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:14
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. Arda Ermut

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah19 dk önce
    Geçen seçimden önce 30 milyar dolardı gelecek olan, o gelmedi hatta para kaçtı. Şimdi 13 milyar olmuş bakalım ne kadar kaçacak bu sefer.
  • Şeref KazanŞeref Kazan22 dk önce
    ALLAH cc aklımızımuhafaza etsin. Bu nasıl idarecilik faiz ve soygun için girdi anlamazmısınız ahmaklar
  • Muzdarip DoğrucuMuzdarip Doğrucu26 dk önce
    Lütfen Türkiye'den geri çekilen yatırımcıları da açıklayın. Çünkü haberlerde göremiyoruz.

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