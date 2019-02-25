Türkiye'ye 13 milyar dolarlık yatırım!

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut doğrudan yatırım oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ermut yaptığı açıklamada, "Türkiye, geçen yıl 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarına ulaştı." dedi.

Ermut, geçen yıl Türkiye'de en çok yatırım yapan iki ülkenin ise Hollanda ve Azerbaycan olduğunu aktarırken "Dünyada doğrudan yatırımların yüzde 1,5'ini almak istiyoruz. Önce 18 milyar dolara, sonra da 20-25 milyar dolar bandına ulaşmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Yeni oyuncular girebilir

Ermut, Otomotivde piyasadan çıkma anlamında gelişme olmayacağını belirtirken, ileriki dönemlerde yeni oyuncuların girmesi anlamında gelişmelerin olabileceğini aktardı.