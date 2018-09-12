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Türkiye'nin zirvesine kar yağdı

Türkiye'nin en yüksek dağı olan ve "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın zirvesi kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:16
Türkiye'nin zirvesine kar yağdı

"Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı'na kar yağdı.

Iğdır ile Ağrı arasında yer alan, 5 bin 137 metrelik rakımıyla ülkenin en yüksek dağı olan ve "Türkiye'nin çatısı" şeklinde nitelendirilen Ağrı Dağı'nın yaklaşık 4 bin rakımından zirveye kadar olan bölümü, kar nedeniyle beyaza büründü.

Ağrı Dağı, zirvesini kaplayan kar ve üzerindeki bulutlarla etkileyici görüntüler oluşturdu.

BÖLGEDE HAVA MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu açık, zamanla parçalı, kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Havanın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 30, Ağrı'da 29, Erzincan'da 28, Kars ve Erzurum'da 25, Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 10:16
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Kars
  4. Erzurum
  5. Erzincan
  6. Ağrı Dağı
  7. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü
  8. kar yağışı
  9. Türkiye'nin çatısı

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