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Türkiye’nin Yıldızları Çerkezköy TSO’da

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesindeki Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Başkanı Süleyman Kozuva, "Türkiye’nin İlk 1.

18 Haziran 2019 Salı 16:02
Türkiye’nin Yıldızları Çerkezköy TSO’da

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesindeki Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Başkanı Süleyman Kozuva, "Türkiye’nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" listesinde yer alan 35 Çerkezköy TSO üyesi firmayı kutladı.



Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) bu yıl 17.’sini gerçekleştirdiği "Türkiye’nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" araştırmasının sonuçları, geçtiğimiz gün açıklandı. "Türkiye’nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" arasında yer alan Çerkezköy TSO üyesi 35 firmayı kutlayan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, "2018 yılı içerisinde Türkiye’nin en fazla ihracat yapan firmaları arasına giren firmalarımızı kutluyor, bölgemiz ve ülkemize sağladıkları katma değer için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.



“Bölgemiz için gurur verici"


Kozuva açıklamasının devamında şu sözleri kaydetti: “Odamız üyesi 35 firmamız, bölgemizin gururu olmuştur. Türkiye’nin dev firmaları arasında yer alan firmalarımız, bölgemizin üretim ve istihdamdaki gücünün en büyük örneğidir. Öte yandan sektör sıralamasına göre bir değerlendirme yaptığımızda ise yine göğsümüzü kabartan bir sonuçla karşı karşıyayız. Sektörel sıralamada ilk 10’a giren Arçelik A.Ş., BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş., Taha Paz. Ve Mağazacılık A.Ş.-Özen Mensucat Boya Terbiye İşletmeleri A.Ş., Polimer Kauçuk San. ve Pazarlama A.Ş., Erdemoğlu Dış Tic. A.Ş.-Dinarsu İmalat ve Ticaret Türk Anonim Şirketi Çerkezköy Tekirdağ Şubesi, Sarbak Metal Tic. Ve San. A.Ş. ile Altek Döküm Hadde Mamülleri San. ve Tic. A.Ş., elektronik, beyaz eşya, metal-makine, tekstil, halı, kimya ve kozmetik gibi sanayi sektörlerinde Türkiye’nin yıldızlarına ev sahipliği yaptığımızı göstermekte. Çerkezköy TSO olarak firmalarımızın ihracat oranlarının artması, hiç ihracat yapmamış olanların ise adım adım yeni pazarlara açılması amacıyla Dış Ticaret İstihbarat Merkezimiz hizmetlerine devam etmektedir. Üretimde, istihdamda ve ihracatta ilerlemenin hep birlikte mümkün olduğunu biliyor, firmalarımıza desteğimizin süreceğini belirtmek istiyorum. Türkiye’nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018’de yer alarak bizleri en iyi şekilde temsil eden firmalarımıza teşekkür ediyorum”

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:02
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