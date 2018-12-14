"Türkiye'nin Yıldızları": Anıl Kalaycı





NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Küçük yaşta atletizm sporuna başlayan ve evi köyde olduğu için kent merkezindeki antrenmanlara yürüyerek gidip gelen genç sporcu, emeğinin karşılığını peş peşe elde ettiği başarılı sonuçlarla aldı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Yeni Yaylacık Köyü'nde 8 yıl önce 6. sınıf öğrencisiyken atletizm yaz kursuna katılan ve yeteneğiyle dikkatini çektiği için antrenörü tarafından spora teşvik edilen Anıl Kalaycı (18), azmiyle karşılaştığı zorlukları yenip ulusal ve uluslararası alanda çeşitli başarılar elde etti.

Köyünden ilçe merkezine düzenli araç bulamadığı için ilk zamanlar yürüyerek antrenmanlara gidip gelmek durumunda kalan Anıl, daha sonra ailesi kent merkezine taşınınca daha profesyonel çalışmaya başladı. Bu süreçte geçen yıl düzenlenen 2 bin metre engelli koşuda, Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 5 dakika 57 saniyeyle kendi kategorisinde Türkiye rekoru elde eden başarılı sporcu, aynı yıl Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda 2 bin metre engelli koşuda şampiyonluk, Belarus'ta gerçekleştirilen 20 Yaş Altı Uluslararası Dörtlü Salon Turnuvası'nda ise ikincilik kazandı.

Anıl Kalaycı, ayrıca bu yıl Fransa'da düzenlenen Liseler Arası Dünya Kros Şampiyonası'nda 6 bin metre yarışlarında dünya üçüncüsü unvanını aldı. Üç yıldır da milli takım forması giyen Anıl, 2024 yılında Paris'te yapılması planlanan Yaz Olimpiyatları'nda Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

Milli atlet Anıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yaşında antrenmanlara başladığını, Nevşehir kent merkezinde her gün düzenli olarak katılmak zorunda olduğu çalışmaları için köyündeki ulaşım sıkıntısından dolayı ilçeye çoğu zaman yürüdüğünü, oradan ise minibüsle antrenman sahasına gidebildiğini anlattı.

Kaydettiği başarılar sonrasında köyde çiftçilikle uğraşan ailesinin evlerini kent merkezine taşıdığını belirten Anıl, ortaya çıkan gurur tablosunun azmin zaferi olduğunu dile getirdi.





- "İstiklal Marşı'mızı okutmayı çok istiyorum"





2024 Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya elde etmek için çalışmalarına antrenörü Resul Köstekçi ile aksatmadan devam ettiğini aktaran Anıl Kalaycı, "2024 Yaz Olimpiyatları aday kadrosundayız, hedeflerimiz buna yönelik. Şu anda normal antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Önümüzde uzun bir süre var. Vakit yaklaştıkça antrenman ve kamplarımız daha üst seviyeye çıkacak. Elimden gelen her şeyi yapıp olimpiyatlarda ülkeme altın madalya kazandırıp İstiklal Marşı'mızı orada okutmayı çok istiyorum." diye konuştu.

Geçmişte yaşadığı çeşitli zorluklara rağmen sporu bırakmayı hiç düşünmediğini, sporun kendisi için amaç haline geldiğini söyleyen Anıl, yarışlar sayesinde dünyanın farklı yerlerini görme imkanı bulduğunu ve hayata bakış açısının zenginleştiğini belirtti.

Genç atlet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlarım oynayıp gezerken ben sürekli antrenman yapıyordum. Şu an iyi bir noktadayım. Maddi manevi imkanlarım daha iyi. Spor insana çok fayda sağlıyor. Köydeyken küçük bir dünyam vardı ama spor sayesinde dünyanın birçok yerine gidip çok farklı insanları tanıdım. Hayatımdan göremeyeceğim şeyleri gördüm, bunların hepsini spora borçluyum. Köyümde başarılarım duyuldukça herkes gurur duyuyor, beni de mutlu ediyor bu durum."

Nevşehir Atletizm Takımı Antrenörü Resul Köstekçi de bugüne kadar atletizmde birçok milli sporcu yetiştirdiğini, Anıl Kalaycı'nın spora olan bağlılığı nedeniyle köyüne kimi zaman yürüyerek gidip gelmesinin kendisini çok etkilediğini, 8 yıldır onun daha başarılı olabilmesi için yardımcı olmaya çalıştığını kaydetti.

Köstekçi, "Anıl bir yetenek olduğunu göstermeye başladı. Biz de ona gereken özeni gösterdik. 6. sınıftayken antrenman için köyünden ilçeye çoğu zaman yürüyerek gidiyordu. Bu durumu beni etkiledi. Anıl da potansiyel var. Çalışmadan olmaz, atletizmde başarı sağlayanlar özellikle fedakar ve sabırlı çocuklardır. İnşallah olimpiyatta başarı elde etmek bize nasip olur." şeklinde konuştu.

