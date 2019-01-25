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Türkiye'nin yerli ve milli temizlik ürünü BORON piyasada

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:- "Çevre ve insan dostu, doğal mineralli temizlik ürünü BORON'un 4 kilogramlık paketi yıl boyunca aynı fiyattan satılacak"- "BORON'un pazar payının artmasıyla ithal ettiğimiz temizlik ürünleri azalacak ve bunun için dışarıya ayırdığımız kaynak da ülkemizde kalacak"- "2018'de bor ihracatında 1 milyar dolar ile rekor kırdık. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu rakamı artırarak devam edeceğiz. 110 ülkeye bor ihracı gerçekleştiriyoruz"

25 Ocak 2019 Cuma 17:39
Türkiye'nin yerli ve milli temizlik ürünü BORON piyasada

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla bor madeninden üretilen temizlik ürünü BORON'un bu alandaki ithalatı azaltacağını belirterek, "Çevre ve insan dostu, doğal mineralli temizlik ürünü BORON'un 4 kilogramlık paketi yıl boyunca aynı fiyattan satılacak. BORON'un pazar payının artmasıyla ithal ettiğimiz temizlik ürünleri azalacak ve bunun için dışarıya ayırdığımız kaynak da ülkemizde kalacak." dedi.

Dönmez, bor madeninden üretilen doğal mineralli temizlik ürünü BORON'un tanıtım toplantısında, ürünün, Ar-Ge çalışmaları ve müşteri geri bildirimleri sonucunda son halini aldığını söyledi.

Bor madeninden birçok ürün üretildiğini ama BORON'un günlük hayata dokunan bir ürün olduğunu dile getiren Dönmez, temizlik sektöründeki birçok ürünün, farklı zararlı kimyasallar barındırması sebebiyle birçok hastalığın temel sebepleri arasında yer aldığını ifade etti.

Dönmez, artık tüm dünyada kaynağını doğadan alan çevre ve insan dostu, organik ürünlere yönelişin söz konusunu olduğunu ve BORON'un da diğer temizlik ürünlerinden bu noktada ayrıldığını anlattı.

Doğal olmayan ürünlerin insan vücudunda yarattığı tahribatın sıklıkla görüldüğüne dikkati çeken Dönmez, "Toplumun bütün fertleri bu durumdan doğrudan veya dolaylı olarak etkileniyor. BORON'un içeriğinde insan ve çevre sağlığını tehdit eden petrol türevi kimyasallar ve fosfat bileşimi yer almamaktadır. İçeriğinin yüzde 50'den fazlası doğal mineral ve borakstan oluşuyor. Böylelikle, kullanımdan sonra açığa çıkan su ile çevremizi de korumaya alıyoruz." diye konuştu.

Dönmez, bordan temizlik ürünü çalışmalarının 2012'ye kadar gittiğini anımsatarak, o dönemde piyasaya sürülen Eti Matik ürününün de herkesin takdirini kazandığını kaydetti.

Bu dönemden sonra ürünü ve teknolojiyi yenileyerek BORON markasıyla tüketicilerin karşısına çıktıklarını dile getiren Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"BORON'un lansmanıyla artık çok daha güçlü bir pazarlama ve satış faaliyetine de girmiş oluyoruz. Burada bir hedef belirledik ve pazar payımızı artırarak devam edeceğiz. BORON, yerli ve milli bir ürün. Ar-Ge faaliyetlerinden pazarlama ve satış ağına kadar her şey yerli ve milli imkanlarla, kendi insan kaynağımızla yapıldı. Halkımızın BORON'a teveccühünün bu anlamda oldukça yoğun olacağını düşünüyorum. Temizlik ürünleri pazarı oldukça rekabete açık bir alan. BORON bu pazarda diğer markalardan yüzde 100 doğal mineralli ve yerli ürün özellikleriyle ayrılacak. Çevre ve insan dostu, doğal mineralli temizlik ürünü BORON'un 4 kilogramlık paketi yıl boyunca aynı fiyattan satılacak. BORON'un pazar payının artmasıyla ithal ettiğimiz temizlik ürünleri azalacak ve bunun için dışarıya ayırdığımız kaynak da ülkemizde kalacak."

- 110 ülkeye bor ihracı

Dönmez, Türkiye'nin borda ham madde ve ürün olarak öncü ülke konumunda yer aldığını ve dünya bor rezervlerinin yüzde 73'ünden fazlasının Türkiye'de bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünya bor pazarındaki payının yüzde 59 olduğunu dile getiren Dönmez, "2018'de bor ihracatında 1 milyar dolar ile rekor kırdık. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu rakamı artırarak devam edeceğiz. 110 ülkeye bor ihracı gerçekleştiriyoruz. Bu ülkelerin arasında en büyük rakibimiz Amerika ile en büyük müşterileri olan Çin ve Hindistan da yer alıyor." dedi.

Dönmez, Türkiye'nin borda dünyanın en güvenilir tedarikçisi konumunda bulunduğuna dikkati çekerek, aynı zamanda borun büyümeye ve gelişmeye açık bir alan olduğunu anlattı.

Yeni bor stratejisinin geçen yıl açıklandığını hatırlatan Dönmez, bu strateji kapsamında bordan "uç ürün" elde edilerek ihracat gerçekleştirileceğini ve yatırımcı dostu bu modelin, istihdamı da artıracağını vurguladı.

Dönmez, nihai ürüne bağlı olarak bire beş yüz ve bire iki bin değer katacak uç ürün üretileceğini ifade ederek, "Burada en önemli çıktı ise yüksek teknolojinin Türkiye'de üretilmesi ve kullanılması. Bor madeninde geleneksel ürünlerden ileri teknoloji kullanılan ürünlerin üretimine geçerek, pazar payımızı artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 17:39
  1. bor madeni
  2. boron
  3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  4. ETİ Maden İşletmeleri
  5. temizlik ürünü

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