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Gündem Türkiye’nin yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’dan ilk sinyal alındı
Gündem

Türkiye’nin yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’dan ilk sinyal alındı

Yeniakit Publisher
2024-07-09 07:01:00 - 2024-07-09 07:13:37
Türkiye’nin yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’dan ilk sinyal alındı

Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın yörüngeye fırlatılmasının ardından uydudan ilk sinyalin alındığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uydu üretiminde yeni bir safhaya geçildiğini belirterek, “Türksat 6A’nın hizmete girmesiyle Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen bir ülke konumuna yükselecek” dedi.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın yörüngeye fırlatılmasının ardından uydudan ilk sinyalin alındığı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ve uydumuzdan ilk sinyali, planlanan şekilde 67. dakikada başarıyla aldık. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Uydudan ilk sinyalin alınmasıyla, fırlatma ve uydunun roketten ayrılma sürecinin başarıyla tamamlandığı kesinleşmiş oldu.

Kısa süreli gecikmenin ardından başarıyla fırlatılmıştı

Türk mühendislerce üretilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A hava koşulları nedeniyle yaşanan 2 saat 10 dakikalık gecikmenin ardından Türkiye saati ile 02.30’da ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden başarılı bir şekilde fırlatılmıştı. 10 ila 15 gün arası bir süre zarfında asıl yörüngesine yerleşmesi beklenen uydunun, yaklaşık 1 ay içerisinde de aktif hale geleceği belirtilmişti.

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Türkiye’nin yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’dan ilk sinyal alındı

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Türkiye’nin yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’dan ilk sinyal alındı

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