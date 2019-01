Türkiye'nin yer altında 300 milyar doları var!

Türkiye’nin toprak altındaki zenginliklerinin ortaya çıkarılması için son dönemde birçok adım atılıyor. Bir yandan havadan yapılan incelemelerle maden varlığına dair yeni veriler toplanıyor, bir yandan da yeni sondajlar yapılarak rezervler ortaya çıkarılıyor. Sadece toprak altında bekleyen bilinen altın rezervinin ise 200- 300 milyar dolar değerinde olduğu kaydediliyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenen “Hayatımız Maden Çalıştayı”nda konuşan Türkiye Madenciler Derneği Üyesi Maden Yüksek Mühendis Doç. Dr. Suha Nizamoğlu altın madenlerinin önemine dikkat çekerek “Altın rezervlerimizin değeri 200-300 milyar dolar. Bunları çıkarıp işlememiz lazım” dedi. Dünyada 2017 yılında 72 milyar ton maden üretildiğini anlatan Altın Madencileri Derneği Genel Koordinatörü Dr. Muhterem Köse de bunun parasal karşılığının madende 900 milyar dolar, kömürde 400 milyar dolar ve petrol ve enerjide 2,1 milyar dolar olduğunu kaydetti. Köse, inşaat sektörünün yüzde 70- 80’lik kısmının da maden sektöründen karşılandığını ifade etti. Maden Jeologları Derneği Başkanı Ahmet Şentürk ise madencileri fiyatlar konusunda uyararak Çin’in büyümesini tamamlaması nedeniyle, fiyatların eskisi kadar yükselmeyeceğini vurguladı.

Türk taşında New York açılımı

İMİB Başkanı Aydın Dinçer, son kullanıcıya ulaşmak için “Turkish Stone” ismini öne çıkarmak istediklerini belirterek mimarlık festivalleri ve tasarım haftalarında, ihtisas fuarları dışındaki mimar ve A plus kategorideki müşteri kitlesinin tasarım haftaları gibi etkinliklerinde sanat fuarlarında yer almak üzere bunu geliştirdiklerini aktardı. Bir sanat merkezinin Türk mermeri ile kaplanmasının mermer ticareti yapanlara değil, son kullanıcılara yönelik bir tanıtım çalışması olduğunu söyleyen Dinçer “Mimarlık ofisleriyle yurt dışında New York’ta danışmanlık anlaşması yapıyoruz. New York’taki mimarlarla faaliyetleri içinde yer almak, mimarlık ofislerindeki kütüphanelerde yer almak üzere bir anlaşma yapmak üzereyiz. New York’ta mimarların yaptıkları etkinliklere sponsor olacağız” diye konuştu.

Mekik üretirsen bor kıymetli olur

Çalıştay sırasında basın mensuplarıyla bir araya gelen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, hem blok hem de işlenmiş mermer satmak zorunda olduklarını belirtti. ‘Sadece işlenmiş mermer satıyoruz’ demeleri hâlinde bir çok pazara ürün satamayacaklarını söyleyen Dinçer “Türkiye’de 4 milyar dolar işlenmiş, 3 milyar dolar işlenmemiş olarak satıyoruz” dedi. Maden ihracatının artmaması durumdan hemen kötü yorum yapmanın doğru olmayacağını dile getiren Dinçer, üretilen madenin Türkiye’deki sanayi tarafından kullanıldığını vurguladı. ‘Bor Türkiye’yi kurtaracak’ algısında hata olduğuna dikkat çeken Dinçer, şöyle devam etti: Borun değerli olması için sizin ülkenizin sanayinizin güçlü olması gerekiyor. Buna ihtiyaç olması gerekiyor. Bor, bir ürünün daha mukavemetli olmasını, yanmaz olmasını, böceklenmiyor olmasını sağlıyor. Bor bir de yakıt değildir hidrojen yakıttır. Hidrojeni en iyi tutabilen element bor. Dolayısıyla hidrojen yakan araçların piyasada olması gerekir ki bora ihtiyaç olsun. O zaman bor kıymetli olur. Uzay mekiği üretiyorsan bor kıymetli olur.

Kaynak: Türkiye gazetesi