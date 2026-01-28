  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ali Yerlikaya açıkladı: Çirkinler Suç Örgütü Yöneticisi Cihat Altunç yakalandı! Küresel haydutluğa karşı yeni blok arayışı hızlandı "30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı" İstanbul'da yapılacak 30 bin kilometre sınırını aştık Suriye’deki aşiret liderlerinden SDG açıklaması: Pazarlığı reddettik Katları/yatları konuşacağımıza, VIP ve korumaları mı konuşacağız! ABD ile Kanada arasındaki 1930'ların işgal planı gündemde: Trump’ın 'tek kıta' vizyonu Ottawa'yı alarma geçirdi Karadeniz için çok sert deprem uyarısı! Valinin yerine Belediye başkanı posta koydu Kuzey Kore yine bir şeyler deniyor! O sistemi test ettiler “Yöresel” dediler PKK marşı çıktı!
Yerel Grip zannettiler bakın ne çıktı! Minik Kaan 4 yıldır yatağa mahkum
Yerel

Grip zannettiler bakın ne çıktı! Minik Kaan 4 yıldır yatağa mahkum

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Grip zannettiler bakın ne çıktı! Minik Kaan 4 yıldır yatağa mahkum

Antalya'da 3 yaşında grip şikayetiyle gittiği hastanede "Boca virüsü" kaptığı tespit edilen 7 yaşındaki Kaan Ege Aydoğdu, 4 yıldır yatağa mahkum şekilde yaşıyor. Oğlunun 3 yaşına kadar normal bir gelişim gösterdiğini ve bir sabah aniden solunum sıkıntısıyla uyandığını belirten annesi, "Virüsün belirtilerini bilemediğimiz için ihmaller oldu. Oğlum 18 günlük yoğun bakım sürecinde yürümesini ve konuşmasını kaybetti" diye konuştu.

Antalya'da yaşayan Aydoğdu ailesinin hayatı 4 yıl önce küçük oğulları Kaan Ege'nin bir gün solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılması ile değişti. Ailesinin grip olduğunu düşündükleri küçük çocuğun hastanede yapılan tahlillerinde Boca virüsü kaptığı ve virüsün ciğerlerini kapladığı tespit edildi.

VİRÜS İLERLEDİ, 2 KERE KALBİ DURDU

Daha donanımlı bir hastaneye sevk edilerek, entübe edilen Kaan'ın rahatsızlığı ilerlerken, virüs kalbe sıçradı. Toplam 15 dakika olmak üzere iki kez kalbi duran Kaan doktorların yoğun çabasıyla yeniden hayata döndürülürken, beyninde oluşan hasar nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi.

Doktorların bundan sonraki hayatında yürüyemeyeceğini, konuşamayacağını ve kendi başına yaşamını sürdürmesinin imkansız olduğunu söyledikleri 7 yaşındaki Kaan Ege'nin ailesi, oğullarının yeniden eskisi gibi koşup, oynayacağı günlere kavuşması için mücadeleyi bırakmadı. Anne Sabahat Aydoğdu, aradan geçen 4 yılda devletin kendilerine sunduğu imkanlara ek olarak yaptığı araştırmalar ile oğlunun tedavisi için elinden geleni yaptı.

 

HER ŞEY BİR GÜNDE DEĞİŞTİ

Oğlunun 3 yaşına kadar diğer çocuklar gibi normal bir gelişim gösterdiğini, konuşup oynadığını anlatan Sabahat Aydoğdu, zorlu sürecin bir sabah aniden oğlunun solunum sıkıntısıyla uyanmasıyla başladığını söyleyerek, "Kaan Ege 7 yaşında. 3 yaşına kadar normal gelişimi olan, yürüyebilen bir çocuktu. Bir gün solunum sıkıntısıyla uyandı. Acil olarak başka bir hastaneye sevk edildi ve orada Boca virüsü olduğunu öğrendik. Virüs direkt akciğerlere sıçrıyor ve solunum sıkıntısına neden oluyor. Bu nedenle oğlum entübe edildi" dedi.

BELİRTİLERİ GRİP İLE ÇOK BENZER

Virüsün belirtilerinin grip ile karıştırılabildiğine dikkat çeken Aydoğdu, bu durumun ihmallere yol açtığını belirterek, "Virüsün belirtilerini bilemediğimiz için ihmaller oldu. Oğlum 18 gün yoğun bakımda kaldı. Bu süreçte yürümesini ve konuşmasını kaybetti" diye konuştu.

Dört yıldır zorlu bir tedavi sürecinden geçtiklerini dile getiren Aydoğdu, "Fizik tedavi görüyor, beslenme seansları alıyor. Bir dönem midesinde hortum vardı, şimdi çıktı ve ağızdan besleniyor" ifadelerini kullandı.

Virüsün basit bir grip gibi görülmemesi gerektiğini vurgulayan Aydoğdu, "Normal grip ile karıştırılmaması gerekiyor. Semptomları benziyor ama ciğerleri kapatıyor ve kalp durmasına kadar gidebiliyor. Ailelerin bilinçli olmasını istiyorum" dedi.

 

"SESİ BİLE ÇIKMIYORDU ŞİMDİ 'ANNE' DİYOR"

Oğlunun gelişiminin devam ettiğini belirten anne Aydoğdu, umutlu olduklarını sözlerine ekleyerek, "Bize 'Artık yürüyemez, bir şey yiyip içemez' dediler ama oğlum haftada 2 saat fizik tedavi alıyor. Şu an destekli oturabiliyor, adımlama yapabiliyor. Algıları çok açıldı. Özel eğitim aldırıyorum. Sesi bile çıkmıyordu, şimdi 'Anne' diyor. İyi tedaviyle daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Hastanede tavandan kedi düştü: Hasta 50 bin lira tazminat kazandı
Hastanede tavandan kedi düştü: Hasta 50 bin lira tazminat kazandı

Gündem

Hastanede tavandan kedi düştü: Hasta 50 bin lira tazminat kazandı

Geçer diye beklemeyin! Masum sanmayın... Bu belirtiler çok ciddi bir hastalığın işareti olabilir
Geçer diye beklemeyin! Masum sanmayın... Bu belirtiler çok ciddi bir hastalığın işareti olabilir

Sağlık

Geçer diye beklemeyin! Masum sanmayın... Bu belirtiler çok ciddi bir hastalığın işareti olabilir

Hayvanlar saniyeler içinde yeniden yemeye başlıyor! Şap hastalığında umut veren buluş
Hayvanlar saniyeler içinde yeniden yemeye başlıyor! Şap hastalığında umut veren buluş

Yaşam

Hayvanlar saniyeler içinde yeniden yemeye başlıyor! Şap hastalığında umut veren buluş

Soğukla birlikte ortaya çıkıyor! Kalp hastaları bu durumu çoğu zaman fark etmiyor
Soğukla birlikte ortaya çıkıyor! Kalp hastaları bu durumu çoğu zaman fark etmiyor

Sağlık

Soğukla birlikte ortaya çıkıyor! Kalp hastaları bu durumu çoğu zaman fark etmiyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23