Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Milyar dolarlık takviye edici gıda... Balık yağı sağlık anahtarı mı, pazarlama kurgusu mu?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milyar dolarlık takviye edici gıda... Balık yağı sağlık anahtarı mı, pazarlama kurgusu mu?

Milyar dolarlık takviye edici gıda sektörünün lokomotifi olan balık yağları ile ilgili flaş bir araştırma sonucu daha ortaya çıktı.

#1
Foto - Milyar dolarlık takviye edici gıda... Balık yağı sağlık anahtarı mı, pazarlama kurgusu mu?

Uzmanlar, Omega-3 takviyelerinin kalp sağlığı üzerindeki etkisinin sanıldığı kadar mucizevi olmayabileceği konusunda kamuoyunu uyardı.

#2
Foto - Milyar dolarlık takviye edici gıda... Balık yağı sağlık anahtarı mı, pazarlama kurgusu mu?

Dünya genelinde milyonlarca insanın "kalp dostu" diyerek her gün tükettiği balık yağı kapsülleri, bilim dünyasını ikiye böldü. Uzun yıllar boyunca damar sertliğini önlediği ve beyin fonksiyonlarını geliştirdiği öne sürülen bu takviyelerin, gerçekte ne kadar etkili olduğu modern klinik deneylerle mercek altına alındı.

#3
Foto - Milyar dolarlık takviye edici gıda... Balık yağı sağlık anahtarı mı, pazarlama kurgusu mu?

Cochrane Kütüphanesi tarafından yayımlanan ve 112 binden fazla katılımcıyı kapsayan geniş çaplı bir analiz, Omega-3 takviyelerinin kalp krizi veya inme riskini azaltmada istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmadığını ortaya koydu.

#4
Foto - Milyar dolarlık takviye edici gıda... Balık yağı sağlık anahtarı mı, pazarlama kurgusu mu?

Araştırma sonuçları, kapsül formundaki yağların besin yoluyla alınan taze balığın yerini tutmadığını belgeledi.

#5
Foto - Milyar dolarlık takviye edici gıda... Balık yağı sağlık anahtarı mı, pazarlama kurgusu mu?

Harvard Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını yürüten Dr. JoAnn Manson, yürüttüğü VITAL araştırması sonucunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Manson, "Genel popülasyon için balık yağı takviyelerinin kalp damar hastalıklarını önlemede net bir fayda sağlamadığını gözlemledik. Ancak belirli risk grupları ve yüksek trigliserit seviyelerine sahip bireyler için durum farklılık gösterebilir" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Milyar dolarlık takviye edici gıda... Balık yağı sağlık anahtarı mı, pazarlama kurgusu mu?

Cleveland Clinic Kardiyoloji Bölüm Başkanı Dr. Steven Nissen ise konuya daha sert bir yaklaşım sergiledi.

#7
Foto - Milyar dolarlık takviye edici gıda... Balık yağı sağlık anahtarı mı, pazarlama kurgusu mu?

Nissen, takviye edici gıda sektöründeki denetim eksikliğine dikkat çekerek, "Pek çok tüketici, sağlıklı bir diyetin yerini alabileceği düşüncesiyle bu haplara yöneldi. Fakat veriler, bu ürünlerin büyük bir kısmının sadece 'pahalı bir idrar' üretmekten öteye geçmediğini kanıtladı" şeklinde konuştu.

#8
Foto - Milyar dolarlık takviye edici gıda... Balık yağı sağlık anahtarı mı, pazarlama kurgusu mu?

University of Auckland bünyesinde görev yapan Prof. Dr. Wayne Cutfield, piyasadaki balık yağı ürünlerinin kalitesine dair endüstriyi sarsan bir rapor sundu. Cutfield, raf ömrü uzun olan pek çok kapsülün aslında oksitlendiğini, yani bozulmuş olduğunu saptadı.

#9
Foto - Milyar dolarlık takviye edici gıda... Balık yağı sağlık anahtarı mı, pazarlama kurgusu mu?

Profesör, "Oksitlenmiş yağların tüketilmesi, vücutta fayda yerine inflamasyonu tetikleme riski taşıyabilir" değerlendirmesini yaptı.

